  • Rahul Arunoday Banerjee Last Movie: শেষ ছবি ICU-র ডাবিংয়ে মজার ছলে বলেছিলেন, রাহুলের সেই ভবিষ্যদ্বানী মিলে গেল হুবহু

Rahul Arunoday Banerjee Last Movie: শেষ ছবি ICU-র ডাবিংয়ে মজার ছলে বলেছিলেন, রাহুলের সেই ভবিষ্যদ্বানী মিলে গেল হুবহু

Rahul Arunoday Banerjee Death: পরিচালক সৌভিক দের পরিচালনায় এবং মনোরঞ্জন জানার প্রযোজনায় তৈরি ছবি 'ICU'-তে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে রাহুলকে। এই ছবির শ্যুটিং ও ডাবিং শেষ করেই দীঘায় শ্যুট করতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 31, 2026, 06:50 PM IST
Rahul Arunoday Banerjee Last Movie: শেষ ছবি ICU-র ডাবিংয়ে মজার ছলে বলেছিলেন, রাহুলের সেই ভবিষ্যদ্বানী মিলে গেল হুবহু
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ সিনেমা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণ কি স্রেফ সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাস, নাকি অভিনেতা নিজেই আগেভাগে পেয়েছিলেন কোনও অশুভ সঙ্কেত? ওড়িশার সুবর্ণরেখা মোহনায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার রহস্যের মাঝেই এবার সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাহুলের শেষ ফিচার ফিল্ম ‘ICU’-র ডাবিং করার সময় তিনি নাকি পরিচালককে বলেছিলেন, “এটা হয়তো আমার শেষ ছবি...।” মজার ছলে বলা সেই কথাই যে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে এমন ভয়ঙ্কর বাস্তব হয়ে ধরা দেবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি পরিচালক সৌভিক দে।

পরিচালক সৌভিক দের পরিচালনায় এবং মনোরঞ্জন জানার প্রযোজনায় তৈরি ছবি ‘ICU’-তে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে রাহুলকে। ছবির গল্প তিন যুবককে নিয়ে, যারা বাড়িওয়ালার হাত থেকে বাঁচতে একটি প্র্যাঙ্ক করে এবং রাতারাতি ‘প্যারানর্মাল ইনফ্লুয়েন্সার’ হিসেবে ভাইরাল হয়ে যায়। কিন্তু সেই মিথ্যে প্রচারই কীভাবে তাদের বিবেক ও জীবনকে গ্রাস করে, তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে অভিষেক ভট্টাচার্যের লেখা এই চিত্রনাট্য। অদ্ভুত বিষয় হলো, পর্দায় অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে মিথ্যে বলা যে চরিত্রকে রাহুল ফুটিয়ে তুলেছিলেন, বাস্তবে তাঁর জীবনাবসানও এক রহস্যময় পরিস্থিতিতেই ঘটল।

রাহুলের এই মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছেন পরিচালক সৌভিক দে। পরিচালক জানান, “বিশ্বাস করা কঠিন। কিছুদিন আগেই একসঙ্গে কাজ করেছি, হাসি-ঠাট্টা করেছি। সেটে ওঁর উপস্থিতি একটা আলাদা এনার্জি নিয়ে আসত।” সবচেয়ে যন্ত্রণার জায়গা হলো ডাবিং সেশনের সেই মুহূর্তটি। সৌভিক জানিয়েছেন, ডাবিং চলাকালীন রাহুলদা মজা করে বলেছিলেন, এটাই হয়তো তাঁর শেষ কাজ। পরিচালক লিখেছেন, “তখন আমরা কেউই কথাটার গভীরতা বুঝতে পারিনি… আজ সেই কথাটাই বারবার কানে বাজছে।”

একদিকে দিঘা হাসপাতাল সুপারের বয়ানে সময়ের গরমিল (১৩ মিনিটের পথ পেরোতে ৭০ মিনিট সময় লাগা), আর অন্যদিকে রাহুলের এই ‘ভবিষ্যৎবাণী’—সব মিলিয়ে টলিউড এখন এক গভীর শোক ও ধন্দের মধ্যে। সুবর্ণরেখার মোহনায় জলের নিচের চোরাবালি আর অনিশ্চিত ঢেউ কি তবে আগে থেকেই কোনও সংকেত দিচ্ছিল? প্রশ্নগুলো উত্তরহীন হলেও, ‘ICU’ ছবিটির প্রতিটি ফ্রেমে রাহুলের শেষ কাজের স্মৃতি চিরকাল অমলিন হয়ে থাকবে।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

