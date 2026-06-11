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Rahul Banerjee death case investigation: রাহুলের মৃত্যুতে এবার পিএমও-র অ্যাকশন! ওড়িশা পুলিসকে সিট গঠনের কড়া নির্দেশ

Rahul Banerjee Death Case: রাহুলের মৃত্যুতদন্তের দাবিতে এক মাসব্যাপী বাংলা সিনেইন্ডাস্ট্রিতে ঝড় বয়ে গেলেও সময়ের সঙ্গে থিতিয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট ইস্যু! এবার সেই মামলাতেই দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের। অতঃপর রাহুলের মৃত্যুর তদন্তে এবার সরাসরি হস্তক্ষেপ করল দিল্লি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 11, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:04 PM IST
Rahul Banerjee death case investigation: রাহুলের মৃত্যুতে এবার পিএমও-র অ্যাকশন! ওড়িশা পুলিসকে সিট গঠনের কড়া নির্দেশ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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