Raj-Subhashree New Year Celebration:হোক কলরবে বারুদের গন্ধ! নতুন বছরে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে রাজ-শুভশ্রী
Raj Chakraborty & Subhashree Ganguly Romantic Moment: নতুন বছর ২০২৬-কে স্বাগত জানাতে থাইল্যান্ডে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে বর্ষবরণ করলেন রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের রোম্যান্টিক ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হলেও, রাজের আসন্ন ছবি ঘিরে বিতর্কও উঠে এসেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর সূচনা হয়েছে উৎসবের আবহে। গোটা বিশ্ব যখন বর্ষবরণের আনন্দে মেতে উঠেছে, তখন টলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও নিজেদের মতো করে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাত ঠিক বারোটায়, যখন ঘড়ির কাঁটা নতুন বছরের সূচনা ঘোষণা করল, তখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার বন্যা বইয়ে দিলেন তারকারা। সেই তালিকায় সবার নজর কেড়েছেন রাজ-শুভশ্রী।
নতুন বছরের প্রথম দিনেই তাঁরা কলকাতা ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন থাইল্যান্ডে। বিদেশের মাটিতে, রঙিন আলো আর আতসবাজির মাঝে তাঁরা ভাগ করে নিয়েছেন এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত-ঠোঁটে ঠোঁট রেখে নতুন বছরকে জানিয়েছেন স্বাগত। সেই ছবি পোস্ট হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়। শুভশ্রী ক্যাপশনে লিখেছেন, 'হ্যাপি ২০২৬', আর অনুরাগীরা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের।
প্রতি বছরই এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করেন শুভশ্রী। রাজের সঙ্গে কাটানো এই মুহূর্তগুলো যেন তাঁদের সম্পর্কের বন্ধন আরও মজবুত করে। ভিড়, আলো, উৎসবের মাঝেও তাঁরা নিজেদের ভালোবাসার মুহূর্তগুলোকে স্মরণীয় করে রাখেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
তবে এই আনন্দের মাঝেও কিছুটা বিতর্কের ছায়া ছিল। রাজ চক্রবর্তীর আসন্ন ছবি 'হোক কলরব' নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা আলোচনা চলছে। ছবির একটি সংলাপ ঘিরে কিছুদিন আগেই সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন পরিচালক। যদিও নতুন বছরের শুরুতে রাজ সেই সব বিতর্ককে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে নতুন বছরকে ইতিবাচকভাবে শুরু করেছেন তিনি।
এই পারিবারিক মুহূর্তগুলোই যেন প্রমাণ করে দেয়, আলো ঝলমলে দুনিয়ার বাইরেও রাজ-শুভশ্রীর জীবনে রয়েছে এক গভীর, আন্তরিক সম্পর্ক। নতুন বছরের শুরুতে তাঁদের এই উদযাপন শুধু একটি ছবি বা ভিডিও নয়-এ এক ভালোবাসার বার্তা, যা ছুঁয়ে যায় হাজারো অনুরাগীর হৃদয়।
