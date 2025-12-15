Raj-Subhashree: মেসির সঙ্গে ছবি, নেটপাড়ায় শুভশ্রীকে নিয়ে অশালীন মিম-ট্রোল! পুলিসে অভিযোগ রাজের...

Raj-Subhashree: মেসির সঙ্গে ছবি, নেটপাড়ায় শুভশ্রীকে নিয়ে অশালীন মিম-ট্রোল! পুলিসে অভিযোগ রাজের...
Messi GOAT INDIA Tour 2025: মেসি বিপর্যয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অশালীন ট্রোলের শিকার শুভশ্রী। রাজের অভিযোগ, 'সমাজ মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের কুৎসিত মন্তব্য করা হচ্ছে তা আর মানা যায় না। শুধুমাত্র আমার পরিবার নয় যেকোনও মহিলার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটলে তার প্রতিবাদ করব।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসি বিপর্যয়ের (Messi in Kolkata) পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ট্রোলের শিকার হন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Subhashree Ganguly)। আয়োজকদের আমন্ত্রণেই অনুষ্ঠানে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন অভিনেত্রী। তাঁকে ঘরে সোশ্যাল মিডিয়ায় অশালীন ট্রোলের বিরুদ্ধে টিটাগর থানায় অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী (Raj Chakraborty)। তাঁর অভিযোগ, 'শুভশ্রীকে নিয়ে সমাজ মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের কুৎসিত মন্তব্য করা হচ্ছে তা আর মানা যায় না। শুধুমাত্র আমার পরিবার নয় যেকোনও মহিলার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটলে তার প্রতিবাদ করব। যুবভারতীতে এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত'।
রাজ চক্রবর্তী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "প্রথমেই বলি, গতকাল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অরাজকতা অনভিপ্রেত। এটা ফুটবল এবং ফুটবলপ্রেমী বাঙালির অসম্মান। এই অরাজকতার সম্মুখীন আমরা আগেও হয়েছি ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান ম্যাচে। তারপরেও কেন এত বড় ইভেন্টের কাঠামোগত সচেতনতায় ফাঁক থেকে গেল? আয়োজকেরা কি মেসি-র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? আমি অবশ্যই চাইব, দোষীরা শাস্তি পাক। বাঙালির আবেগ আহত হয়েছে গতকাল'।
বিধায়ক পরিচালক আরও লেখেন, 'গতকালের অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে আমন্ত্রিত ছিলেন বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তরফে শুভশ্রী গাঙ্গুলী। এই অরাজকতা মাঝে নিজের উপস্থিতির জন্য খেসারত দিতে হচ্ছে ওকে। ওর অপরাধ সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসি-র সঙ্গে ছবি পোস্ট করা। যেখানে হাজার হাজার মানুষ দাম দিয়ে টিকিট কিনে নিজের স্বপ্নের নায়ককে একবারের জন্য দেখতে পেলেন না, প্রতারিত হলেন, বঞ্চিত হলেন, তাদের এই ক্ষোভ আসবেই৷ কিন্তু কিছু রাজনৈতিক নেতা যারা গোটা ঘটনার আগে পরে না থেকেও মন্তব্য ছুড়ছেন - ' একজন সিনেমার নায়িকার ওখানে থাকার কী দরকার? ', তাদের উদ্দেশ্যে বলি, শুভশ্রী গাঙ্গুলীকে কতটুকু চেনেন আপনারা? অভিনেত্রী বলে তিনি মেসির ভক্ত হতে পারেন না? একজন মানুষের লিঙ্গ, পেশা, সম্পর্কের নিরিখে একাধিক সামাজিক পরিচয় থাকে। ঠিক তেমনই শুভশ্রী মা, কখনও বোন, কখনও স্ত্রী, কখনও অভিনেত্রী, কখনও বন্ধু, কখনও আবার কারো ফ্যান। সব কিছুর উপর তিনি একজন মানুষ। কিন্তু এক্ষেত্রে মানবিকতার সমস্ত পরিসীমা পেরিয়ে অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙুলীকে টার্গেট করে মিম তৈরি করছেন, ট্রোল করছন, একটা অল্টারনেট ন্যারাটিভ তৈরি করছেন রাজনৈতিক নেতারা এবং কিছু সংখ্যক মিডিয়া। গতকাল কিন্তু মিডিয়ার অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল মাঠে। তারা কী করছিলেন? তারাই বা আড়ালে থেকে যাচ্ছেন কেন? এদিকে পরিচিত মুখ বলে একজন অভিনেত্রীর শারীরিক গঠন থেকে, তিনি বিধায়কের স্ত্রী, তাঁর সন্তান - পরিবার সব কিছুই সমালোচনায় বিষয় হয়ে উঠছে। কেন? তিনি একজন নারী বলে? বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অভিনেত্রী বলে? যদি কোনো বলিউডের পরিচিত মুখ থাকতেন, আপনাদের ন্যারেটিভ এমনই হত?'
রাজ বলেন, 'যারা ট্রোল করছেন তারা ভুলে যাচ্ছেন একজন মানুষের প্রতি, একজন নারীর প্রতি তাদের এই ব্যবহার থেকে যাবে আগামীর জন্যে। তাদের এই ব্যবহার থেকেই শিক্ষা নেবে আগামী প্রজন্ম। প্রতিবাদ আর অপমান দু'টো বিষয়ে বিস্তর ফারাক সেটা বোঝা এবং বোঝানো বিশেষ প্রয়োজন। গতকালের অরাজকতা, মাঠের মধ্যে যা কিছু হয়ে গেছে তার সঙ্গে শুভশ্রীর কোনো যোগাযোগ নেই। তিনিও আপনাদের মতই ফুটবলের মহাতারকাকে দেখতে গিয়েছিলেন! শুভশ্রীও নিজেও গতকালের গোটা ঘটনাটি ভীষণভাবে আহত। এই অরাজকতা বাংলার অপমান। বাঙালির অপমান। আমাদের উচিত কালকের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া। আগামীকে শুধরাতে গেলে আমাদের সকলের একসাথে শেখা প্রয়োজন। আলোচনা সমালোচনায় সমাধান উঠে আসুক। ট্রোল কালচারে নয়'।
