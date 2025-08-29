Raj-Subhashree Viral Video: শুভশ্রীকে নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি! কার সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন রাজ?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Raj-Subhashree: বিদেশে বেড়াতে গিয়ে ট্রেনেই বচসায় জড়ালেন রাজ চক্রবর্তী। ঝগড়ার কেন্দ্রে শুভশ্রী। তাঁকে নিয়েই ঝামেলায় জড়িয়েছেন পরিচালক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।  কার সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন রাজ?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 29, 2025, 09:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গণেশ পুজোয় নিজের আগামী ছবির ঘোষণা করেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী (Raj Chakraborty)। সেই ছবিতে অন্যতম মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে (Subhashree Ganguly)। অন্যদিকে ধূমকেতু ছবির সাফল্যে চর্চায় রয়েছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি দেবের এক মন্তব্যের বিরোধিতা করে খবরের শিরোনামে শুভশ্রী, এরই মাঝে তাঁকে কেন্দ্র করে ঝামেলা, বলা ভালো তর্কে জড়ালেন রাজ। 

আসলে এই তর্ক খুবই মিষ্টি। ভিডিয়োটি তুলেছেন শুভশ্রী নিজেই। ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। বিদেশে একটি বাসে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছিলেন রাজ শুভশ্রী ও তাঁদের ছেলে ইউভান। সেখানেই ট্রেনে রাজের সঙ্গে তুমুল তর্ক শুরু হয় ইউভানের। ঝগড়ার কেন্দ্রবিন্দু শুভশ্রী। ভিডিয়োতে দেখা যায়- রাজ বলছেন, ‘আমার মাম্মা’!বাবাকে থামিয়ে ইউভান বলে ওঠে, ‘না আমার মাম্মা’। শুভশ্রীকে প্রায়ই মাম্মা বলে ডাকতে দেখা যায় রাজকে। তাই রাজ ইউভানকে বোঝানোর চেষ্টা করেন ছেলেকে, ‘তোমার মা, আমার মাম্মা’। তবে বাবার কথায় রাজি নয় ইউভান। বারবারই বলতে থাকে 'আমার মাম্মা'।

এখানেই শেষ নয়। এক পর্যায়ে হার মানে রাজ বলে ওঠেন, ‘ঠিক আছে, আমার লাভ…’! এতে ইউভানের জবাব, ‘আমারও লাভ’। এরপর রাজ বলেন, ‘আমার বউ’। তাতে ইউভানের পালটা জবাব, ‘আমারও বউ’। এরপর আর হাসি থামাতে পারেননি শুভশ্রী। ছেলের জবাবে কথা বন্ধ রাজেরও। এই ভিডিয়ো দেখে ইউভানকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে নেটপাড়া। 

ছেলে ইউভান ও মেয়ে ইয়ালিনীকে নিয়ে হাসিখুশির সংসার রাজ-শুভশ্রীর। একাধিক সাক্ষাত্‍কারে তাঁদের মুখে উঠে আসে সন্তানদের কথা। এমনকী সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানোর ভিডিয়ো শেয়ার করেন শুভশ্রী। কিছুদিন আগেই মেয়ের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন, যেখানে ইয়ালিনীকে নিজের নাম বলা শেখাচ্ছেন অভিনেত্রী। 

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে বিয়ে করেন শুভশ্রী ও রাজ। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম নেয় তাঁদের প্রথম সন্তান ইউভান। এরপর ২০২৩ সালে আরও এক সন্তানের জন্ম দেন শুভশ্রী আর রাজ, জন্ম হয় ইয়ালিনীর। ছেলে মেয়েকে নিয়ে একদিকে যেমন গুছিয়ে সংসার করছেন অভিনেত্রী, সেরকমই একের পর এক সুপারহিট ছবি উপহার দিচ্ছেন শুভশ্রী, পাশাপাশি সুপারহিট ছবি, ধারাবাহিক ও সিরিজ তৈরি করছেন রাজ। সবমিলিয়ে বলাই বাহুল্য, জীবনের অন্যতম সেরা সময় কাটাচ্ছেন রাজ-শুভশ্রী। 

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

RAJ CHAKRABORTYsubhashree gangulyviral video
