Child Actor Death in Fire: ঘুমের মধ্যেই সব শেষ! ভয়ংকর আগুনে পুড়ে ঝলসে গেল বছর ৮-এর শিশুশিল্পী ও তার দাদা...

Child Actor Death in Fire: ঘুমের মধ্যেই সব শেষ! ভয়ংকর আগুনে পুড়ে ঝলসে গেল বছর ৮-এর শিশুশিল্পী ও তার দাদা...
Veer Sharma Death: শিশু অভিনেতা বীর শর্মা আসন্ন এক ছবিতে অভিনেতা সইফ আলি খানের শৈশবের চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। অন্যদিকে বড় ভাই শৌর্য আইআইটি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করছিলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বীর হনুমান ধারাবাহিকের লক্ষণ আর নেই। মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডে অকালে ঝরে গেল বছর ৮-এর শিশুশিল্পী। সোনি সব-এ শ্রীমদ রামায়ণেও পুশকল চরিত্রে দেখা গিয়েছে বীর শর্মাকে (Veer Sharma)। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন ভোরে তাদের ফ্ল্যাটে আগুন লাগে এবং ঘন ধোঁয়ার কারণে নিঃশ্বাস দুই ভাই শৌর্য শর্মা (১৬) ও বীর শর্মার (৮) মৃত্যু হয়। পুলিস সূত্রে খবর, চারতলা ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমে প্রথম আগুন লাগে। ঘরে তখন দুই ভাই একা ঘুমিয়ে ছিলেন।
আগুন অন্য ঘরে না ছড়ালেও ঘন ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তারা অচেতন হয়ে পড়েন। রবিবার রাত ২টোর দিকে অগ্নিকাণ্ডটি হয়। তাদের বাবা জিতেন্দ্র শর্মা, একজন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক সে সময় একটি ভজনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন এবং মা অভিনেত্রী রিতা শর্মা তখন মুম্বইয়ে শুটিংয়ে ব্যস্ত। প্রতিবেশীরা বাড়িতে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে পুলিসে খবর দেন। পরে পুলিস তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুই ভাইকেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।
কোটা এসপি তেজস্বিনী গৌতম, যিনি রবিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, জানান যে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আগুনটি ড্রয়িংরুমে লাগে এবং শিশুরা ঘুমন্ত অবস্থায় ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মারা যায় বলে অনুমান করা হচ্ছে, কারণ আগুন অন্য কক্ষে ছড়ায়নি। সার্কেল ইন্সপেক্টর ভূপেন্দ্র সিং জানান, ঘটনাটি ঘটে দীপশ্রী বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলার একটি ফ্ল্যাটে, যা আনন্দপুরা থানার অধীনস্থ।
প্রতিবেশীরা ফ্ল্যাট থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন এবং শিশুদের অচেতন অবস্থায় পান। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাবাকে খবর দেন এবং দুই ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এক প্রতিবেশী জানান, তারা বিল্ডিংয়ের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নিভিয়ে ফেলেন এবং কোনও ফায়ার ব্রিগেড ডাকা হয়নি। পুলিস জানায়, ড্রয়িংরুমটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, আসবাবপত্র সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
মা মুম্বই থেকে ফিরে আসার পর, শিশুদের মরদেহ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়। পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী, দুই শিশুর চোখ একটি চক্ষু দান সংস্থায় দান করা হয়েছে। এই ঘটনায় BNSS আইনের ১৯৪ ধারায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, এবং আগুন লাগার প্রকৃত কারণ ও মৃত্যুর পেছনের কারণ নির্ধারণে তদন্ত চলছে।
