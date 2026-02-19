English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sourav Ganguly biopic: লর্ডসের ব্যালকনিতে জার্সি ওড়াবেন রাজকুমার! মার্চেই শুরু সৌরভের বায়োপিকের শ্যুটিং...

Rajkummar Rao in Sourav Ganguly Biopic: ভারতীয় ক্রিকেটের ‘মহারাজ’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। বড় পর্দায় ‘দাদা’-র চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন বলিউড অভিনেতা রাজকুমার রাও। শীঘ্রই লর্ডসের ঐতিহাসিক ব্যালকনি থেকে ইডেন গার্ডেন্সের সবুজ গালিচায় ফুটে উঠবে সৌরভের ক্রিকেট জীবনের মহাকাব্য।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 19, 2026, 05:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবশেষে ব্যাট হাতে ক্রিজে নামছেন রাজকুমার রাও। তবে কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়, এবার তিনি পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন ভারতীয় ক্রিকেটের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে এবং প্রযোজক লাভ রঞ্জন এই মেগা প্রজেক্টের শুটিং শুরু করতে চলেছেন আগামী মার্চ মাসেই। ছবির প্রথম পর্যায়ের শুটিং হওয়ার কথা লন্ডনের আইকনিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রিকেট কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত ২০০২ সালের ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জয় এবং লর্ডসের ব্যালকনিতে সেই জার্সি ওড়ানোর দৃশ্য। সেই সোনালি অধ্যায়কে জীবন্ত করতে নির্মাতারা কোনো সেট নয়, বরং খোদ লর্ডস মাঠকেই বেছে নিয়েছেন। এছাড়া কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স এবং মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্টেডিয়ামেও হবে শুটিং। ‘প্রিন্স অফ ক্যালকাটা’-র ছোটবেলা ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক ইতিমধ্যেই বেহালার বাড়ি এবং ময়দানের ক্লাবগুলোতে রেইকি সেরেছেন।

ডানহাতি অভিনেতা রাজকুমার এবার সৌরভের সেই সহজাত বাঁহাতি ব্যাটিং স্টাইল রপ্ত করতে কঠোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। শুধু ক্রিকেট নয়, ‘মহারাজের’ হাঁটাচলা এবং কথা বলার ধরন আয়ত্ত করতেও বিশেষ হোমওয়ার্ক করছেন তিনি। সৌরভ নিজে এই কাস্টিং নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের শেষেই বড় পর্দায় দেখা যাবে লর্ডস থেকে ইডেনের এই রাজকীয় যাত্রা।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Sourav Ganguly BiopicRajkummar RaoVikramaditya Motwane
