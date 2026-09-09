Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /জেল না খেটে আপাতত রেহাই? রাজপাল যাদবকে ৫ কোটি জমার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

জেল না খেটে আপাতত রেহাই? রাজপাল যাদবকে ৫ কোটি জমার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

চেক বাউন্স মামলায় জেলের সাজা থেকে কি আপাতত রেহাই পাবেন রাজপাল যাদব? সুপ্রিম কোর্টে অভিনেতার আবেদনের শুনানিতে মিলেছে সাময়িক স্বস্তি, তবে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বড় শর্ত। সারেন্ডার এড়াতে বুধবারের মধ্যে ৫ কোটি টাকা জমা দিতে হবে আদালতের রেজিস্ট্রিতে। কিন্তু কীভাবে এই মামলায় জড়ালেন রাজপাল, কত টাকার দেনা নিয়ে শুরু হয়েছিল আইনি লড়াই এবং কেন শেষ পর্যন্ত গড়াল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 09, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:56 PM IST
জেল না খেটে আপাতত রেহাই? রাজপাল যাদবকে ৫ কোটি জমার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও নিরীহ ছাত্রকে ভয় দেখাচ্ছেন? কড়া বার্তা CJI এর
2
3
4
5