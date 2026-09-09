/জেল না খেটে আপাতত রেহাই? রাজপাল যাদবকে ৫ কোটি জমার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চেক বাউন্স মামলায় ফের আইনি জটে বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব। জেলের সাজা এড়াতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিনেতা। সেই আবেদনের শুনানিতে আপাতত কিছুটা স্বস্তি পেলেও, তাঁর সামনে রাখা হয়েছে বড় আর্থিক শর্ত। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আত্মসমর্পণ থেকে ছাড় পেতে হলে ৫ কোটি টাকা আদালতের রেজিস্ট্রিতে জমা দিতে হবে।
কী নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের?
৮ সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি. মোহনার বেঞ্চ রাজপাল যাদবের আবেদনের ভিত্তিতে শর্তসাপেক্ষে নোটিস জারি করেছে। আদালতের নির্দেশ, ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫ কোটি টাকা জমা করলে আপাতত তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে না। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৫ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ, এখনই জেলে যেতে হচ্ছে না রাজপাল যাদবকে। তবে এই ছাড় নিঃশর্ত নয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৫ কোটি টাকা জমা না দিলে সারেন্ডারের নির্দেশ কার্যকর হতে পারে।
কী কারণে মামলা?
এই আইনি লড়াইয়ের সূত্রপাত বহু বছর আগে। ২০১০ সালে নিজের পরিচালিত ছবি ‘আতা পাতা লাপাতা’ বানানোর জন্য মুরলি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার কাছ থেকে রাজপাল যাদব প্রায় ৫ কোটি টাকা ধার করেছিলেন বলে আদালতের নথি ও রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। ছবিটি বক্স অফিসে প্রত্যাশামতো সাফল্য পায়নি। এরপর সেই টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয় বিরোধ। অভিযোগ, সেই বকেয়া মেটানোর জন্য দেওয়া একাধিক চেক বাউন্স করে। এরপর মুরলি প্রজেক্টসের তরফে মামলা করা হয়। মোট সাতটি চেক বাউন্সের মামলা এই আইনি লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে।
জেলের সাজা হয়েছিল রাজপালের
দিল্লি হাই কোর্ট ১০ জুলাইয়ের রায়ে রাজপাল যাদবের সাজা বহাল রাখে। সাতটি মামলাতেই তাঁকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে সাতটি সাজা একসঙ্গে চলবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি প্রতিটি মামলায় অভিযোগকারীকে ১.০৫ কোটি টাকা করে দেওয়ার নির্দেশও ছিল। এরপর ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে যান অভিনেতা।
এর আগে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল?
মামলার শুনানিতে আদালতকে জানানো হয়েছিল, ইতিমধ্যেই প্রায় ৪.২৫ কোটি টাকা অভিযোগকারীকে দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মামলার সময় প্রায় ২.২৫ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই অভিযোগকারীকে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই টাকা পরবর্তী হিসাবের ক্ষেত্রে বিবেচনা করার কথা ছিল। তবে আইনি লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আপাতত ৫ কোটি টাকা জমা দেওয়ার শর্তে রাজপাল যাদব সারেন্ডার থেকে অন্তর্বর্তী ছাড়ের সুযোগ পেয়েছেন। ৫ কোটি টাকা জমা দেওয়ার শর্ত পূরণ হলে আপাতত সারেন্ডার করতে হবে না রাজপাল যাদবকে। এরপর ১৫ সেপ্টেম্বর ফের সুপ্রিম কোর্টে মামলাটির শুনানি হবে।
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