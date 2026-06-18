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FACT CHECK: বলিউড ব্লকবাস্টার 'ধুরন্ধরের' চিত্রনাট্য লিখেছিল খোদ প্রধানন্ত্রীর অফিস? ভাইরাল খবরে তোলপাড় বিনোদন দুনিয়া

এই গুঞ্জনের পর রাকেশ বেদি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান এবং বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 18, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:36 PM IST
FACT CHECK: বলিউড ব্লকবাস্টার 'ধুরন্ধরের' চিত্রনাট্য লিখেছিল খোদ প্রধানন্ত্রীর অফিস? ভাইরাল খবরে তোলপাড় বিনোদন দুনিয়া

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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