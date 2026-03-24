Rakesh Bedi Sara Arjun Kiss Controversy: ২০ বছরের সারাকে জড়িয়ে কাঁধে চুমু ৭১ বছরের রাকেশের, 'লোকে তো বলবেই': ভাইরাল ভিডিয়ো বিতর্কে মুখ খুললেন ‘ধুরন্ধর ২’ অভিনেতা

Rakesh Bedi Sara Arjun Kiss Controversy: ২০ বছরের সারাকে জড়িয়ে কাঁধে চুমু ৭১ বছরের রাকেশের, 'লোকে তো বলবেই': ভাইরাল ভিডিয়ো বিতর্কে মুখ খুললেন ‘ধুরন্ধর ২’ অভিনেতা
Rakesh Bedi reacts to the viral video controversy: আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’-এর আকাশছোঁয়া সাফল্যের মাঝেই একটি পুরোনো বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন বর্ষীয়ান অভিনেতা রাকেশ বেদি। ছবির ট্রেলার লঞ্চের একটি ভাইরাল ভিডিও এবং সহ-অভিনেত্রী সারা অর্জুনের সঙ্গে তাঁর সমীকরণ নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বক্স অফিসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আদিত্য ধর পরিচালিত এবং রণবীর সিং অভিনীত স্পাই থ্রিলার ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’। সাফল্যের এই আবহেও একটি বিতর্ক পিছু ছাড়ছিল না বর্ষীয়ান অভিনেতা রাকেশ বেদির। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে ছবির ট্রেলার লঞ্চের সময় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে সহ-অভিনেত্রী সারা অর্জুনের কাঁধে তাঁকে চুম্বন করতে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় নেটপাড়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল— কেউ বিষয়টিকে ‘অস্বস্তিকর’ বলেছিলেন, আবার কেউ বলেছিলেন প্রেক্ষিত না বুঝে সমালোচনা করা হচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক মাস পর এবার সেই বিতর্ক নিয়ে মৌনতা ভাঙলেন ৭১ বছর বয়সী এই অভিনেতা।
একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে রাকেশ বেদি স্পষ্ট জানান, সারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও স্নেহের। তিনি বলেন, "ধুরন্ধর ছবিতে সারা আমার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছে। শ্যুটিং চলাকালীন ও যখনই আসত, আমি ওকে মেয়ের মতো জড়িয়ে ধরতাম এবং কপালে চুম্বন করতাম। ট্রেলার লঞ্চের দিনও আমি একইভাবে ওকে অভিবাদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ সেটা নিয়ে যা নয় তাই লিখতে শুরু করল।"
অভিনেতা আরও মনে করিয়ে দেন যে, সেই অনুষ্ঠানে সারার মা-বাবাও উপস্থিত ছিলেন। যদি কোনো অপ্রীতিকর কিছু হতো, তবে তাঁরাই সবার আগে আপত্তি জানাতেন। তিনি বলেন, "আমি সবসময় ওকে সহজ বোধ করানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু মানুষের কথা বলার জন্য শুধু একটা অজুহাত দরকার। কুছ তো লোগ কহেঙ্গে, লোগো কা কাম হ্যায় কহে না।"
‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর ২’-এর বিশাল সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও রাকেশ বেদি পা রাখছেন মাটিতেই। তাঁর মতে, ক্যারিয়ারে তিনি অনেকবার সাফল্য দেখেছেন, তাই এতে তাঁর জীবন বদলে যায়নি। সাফল্যের সবটুকু কৃতিত্ব পরিচালক আদিত্য ধরকে দিয়ে তিনি বলেন, "পরিচালকই চরিত্রটি পরিকল্পনা করেছিলেন, আমি শুধু তাতে রঙ ভরেছি।"
সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ছোট ছোট ঘটনাও যে বড় বিতর্কের জন্ম দিতে পারে, রাকেশ বেদির এই অভিজ্ঞতা তারই প্রমাণ। তবে অভিনেতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কুৎসিত মানসিকতার ভিড়ে তিনি তাঁর স্নেহের সম্পর্কগুলোকে কলঙ্কিত হতে দেবেন না।
