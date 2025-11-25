Seema Biswas: 'ফ্যামিলি ম্যান ৩'-র সঙ্গে 'রক্তবীজ ২'র তুলনার কেন্দ্রে সীমা বিশ্বাস! 'দুই চরিত্রের যোগসূত্র আসলে...'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মনোজ বাজপেয়ী (Manoj Bajpayee) অভিনীত জনপ্রিয় স্পাই থ্রিলার সিরিজ 'ফ্যামিলি ম্যান সিজন ৩' (Family Man Season 3) যখন সারা দেশে দাপট দেখাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচক ও দর্শকদের মধ্যে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে পুজোয় মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি 'রক্তবীজ ২' (Raktabeej 2) । উভয় প্রোজেক্টের মধ্যেকার বিষয়ভিত্তিক চমকপ্রদ সাদৃশ্য নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। দুটি কাহিনিই জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট এবং কঠিন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি।
এই তুলনা যদিও শুধুমাত্র পেস বা স্কেলের নয়, বরং গল্পের চলন, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব-ভিত্তিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও। এই দুই কাহিনির একটি মূল সংযোগসূত্র হলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী সীমা বিশ্বাস, যাঁর শক্তিশালী উপস্থিতি এখন আলোচনার অন্যতম বিষয়।
'রক্তবীজ ২' ছবিতে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রে তাঁর অভিনয়ে ছিল অত্যন্ত সংযম ও গভীর আবেগ। অন্যদিকে, 'ফ্যামিলি ম্যান ৩'-এ তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রে দেখা দিয়েছেন। তাঁর অভিনয়ে দাখিল, দুর্বলতা এবং শক্তির এক অসাধারণ সংমিশ্রণ দেখা যায়।
সীমা বিশ্বাসের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "দুটি চরিত্রেই খুব ভিন্ন শক্তি এবং আবেগের প্রয়োজন ছিল। 'রক্তবীজ ২'-এর রাজনৈতিক উত্তেজনা বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের মধ্যে ছিল, আর 'ফ্যামিলি ম্যান'-এ এটি পুরোপুরি অন্যরকম। আমার কাছে দুটি অভিজ্ঞতার যোগসূত্র ছিল নেতৃত্বের মানবিক দিক, ভয়, দায়িত্ব। আমি কৃতজ্ঞ যে দর্শকরা এই বৈসাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রশংসা করছেন।"
তবে শুধুই সীমা বিশ্বাস নন, এই দুই প্রোজেক্টের প্রধান চরিত্রদের মধ্যেও বেশ কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। 'রক্তবীজ ২'-এর আবির চট্টোপাধ্যায় এবং 'ফ্যামিলি ম্যান'-এ শ্রীকান্ত তিওয়ারি তথা মনোজ বাজপেয়ী উভয়েই জটিল নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখোমুখি হন এবং সত্য ও সুরক্ষার স্বার্থে প্রায়শই প্রোটোকল ভাঙতে বাধ্য হন।
'রক্তবীজ ২'-এর পরিচালক-প্রযোজক নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সাদৃশ্য প্রসঙ্গে বলেন, “'রক্তবীজ ২' দেশজুড়ে আলোচনা তৈরি করছে দেখে আনন্দ হচ্ছে। ভালো গল্প সবসময় সীমানা পেরিয়ে যায় এবং এই ছবিটিও তার ব্যতিক্রম নয়। যখন আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সুলতানা রহমানকে কল্পনা করেছিলাম, তখন সীমা বিশ্বাসই ছিলেন আমাদের স্বাভাবিক এবং একমাত্র পছন্দ। তাঁর উপস্থিতিতেই আকর্ষণ আছে, তাঁর কণ্ঠে গাম্ভীর্য আছে এবং যখন তিনি কথা বলেন, তখন মানুষ শোনে। তিনি এর আগে বা পরে যে চরিত্রেই অভিনয় করুন না কেন, তার সঙ্গে কোনো মিল থাকলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়; এই চরিত্রে তিনি যা এনেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব শক্তি।”
এই দুটি প্রোজেক্ট নিয়ে যখন আলোচনা বাড়ছে, তখন একটা বিষয় পরিষ্কার— আজকের দর্শক এমন গল্প দেখতে আগ্রহী, যা বাস্তবতা ও আবেগকে, রাজনীতি ও মানবতাকে এবং সাসপেন্স ও সাংস্কৃতিক মৌলিকতাকে এক সুরে বেঁধে দেয়। এই নিরিখেই কেউ কেউ মিলিয়ে দিচ্ছেন ফ্যামিলি ম্যান ও রক্তবীজকে।
