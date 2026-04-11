Ram Gopal Varma-Dawood Ibrahim Relation: 'দাউদ না থাকলে না খেয়ে মরতাম', আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের 'সোল মেট' ছিলেন রাম গোপাল ভার্মা? ভয়ংকর দাবি পরিচালকের

Ram Gopal Varma-Dawood Ibrahim Relation: 'দাউদ না থাকলে না খেয়ে মরতাম', আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের 'সোল মেট' ছিলেন রাম গোপাল ভার্মা? ভয়ংকর দাবি পরিচালকের
Ram Gopal Varma Credits Dawood Ibrahim for Success: বলিউডে বোমা ফাটালেন রাম গোপাল ভার্মা! দাউদ ইব্রাহিমকেই নিজের 'সফলতার চাবিকাঠি' বলে দাবি করলেন 'সত্যা'র পরিচালক। আন্ডারওয়ার্ল্ডের এই ডন না থাকলে নাকি পরিচালক হিসেবে আজ অস্তিত্বই থাকত না আরজিভির! অপরাধ জগতের সাথে তাঁর এই অদ্ভুত সম্পর্কের রসায়ন জানলে চমকে উঠবেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'গ্যাংস্টার ড্রামা' ঘরানাটিকে যিনি একাই এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি রাম গোপাল ভার্মা। কিন্তু সেই সাফল্যের পেছনে কোনও গডফাদার নয়, বরং খোদ আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের অবদান রয়েছে বলে এবার সপাটে স্বীকার করলেন পরিচালক। তাঁর স্পষ্ট দাবি, দাউদ ইব্রাহিম না থাকলে 'সত্যা' বা 'কোম্পানি'-র মতো কালজয়ী সিনেমা বানানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো।
আরও পড়ুন- Jeet meets Rahul Banerjee Mother: মুম্বই থেকে ফিরেই রাহুলের মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন জিৎ, তবুও পিছু ছাড়ছে না সমালোচনা: নেটপাড়ায় তর্ক-বিতর্ক
এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে রামগোপাল জানিয়েছেন, তাঁর ক্যারিয়ারের ভিত দাঁড়িয়ে আছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্পের ওপর। তিনি বলেন, "যদি দাউদ ইব্রাহিম না থাকতো, তবে আমি কোনোদিনই 'সত্যা' বা 'কোম্পানি' বানাতে পারতাম না। তাহলে ওকে আমি কৃতিত্ব দেব না কেন? আমার রুটিরুজি আজ ওর জন্যই চলছে।" শুধু তাই নয়, নিজের আত্মজীবনী 'গানস অ্যান্ড থাইস' বইটি তিনি দাউদকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, যদিও প্রকাশকের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত ডনের নাম বাদ দিতে হয়।
নব্বইয়ের দশকে যখন গোটা বলিউড আন্ডারওয়ার্ল্ডের তোলাবাজি আর হুমকির মুখে কাঁপছিল, তখন নাকি একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রাম গোপাল ভার্মা। পরিচালকের দাবি, "আমাকে কোনোদিন গ্যাংস্টারদের থেকে হুমকি ফোন পেতে হয়নি। তারা আমার সিনেমাগুলো খুব পছন্দ করত। এক কথায় আমি তাদের 'সোল মেট' বা আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলাম।"
আরও পড়ুন- Koel Mallick Net Worth: ১ কেজির বেশি সোনা থেকে ১৩ লাখের রোলেক্স, অভিনয়-রাজনীতির বাইরে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী কোয়েল: একনজরে টলিকুইনের সম্পত্তির খতিয়ান
২০০২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কোম্পানি' সিনেমাটি যে দাউদ ইব্রাহিম এবং ছোটা রাজনের সংঘাতের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, তা আগেই জানা ছিল। কিন্তু রামগোপাল এবার খোলাখুলি জানালেন, অপরাধ জগতের সুসংগঠিত অথচ অন্ধকার দিকগুলোই তাঁকে সিনেমার রসদ জুগিয়েছে। এমনকি একবার শিক্ষক দিবসের দিন অমিতাভ বচ্চন বা স্টিভেন স্পিলবার্গের পাশে দাউদ ইব্রাহিমের নাম লিখেও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি।
একজন ঘোষিত অপরাধীকে মহিমান্বিত করার অভিযোগে রাম গোপাল ভার্মা বারবার সমালোচিত হয়েছেন। তবে দমে যাওয়ার পাত্র তিনি নন। তাঁর পাল্টা যুক্তি, তিনি কেবল মানুষের চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলোকে পর্দায় তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং সেই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভেতরের খবর তাঁর কাজে লেগেছে।
