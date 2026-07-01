'পরকীয়া ক্ষমাযোগ্য, বিয়ে ভাঙার প্রশ্নই নেই!', রাম কাপুরের বিতর্কিত মন্তব্যে তোলপাড়, তুলোধোনা আকাঙ্ক্ষার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে এবং পরকীয়া নিয়ে এক বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে নেটপাড়ায় তীব্র ট্রোল ও সমালোচনার মুখে পড়লেন জনপ্রিয় অভিনেতা রাম কাপুর। ‘লক আপ: সচ ইয়া সাজা -এর মঞ্চে তিনি দাবি করে বসেন, দাম্পত্য জীবনে একবারের কোনও পরকীয়া বা ভুল সম্পর্কের কারণে বিয়ে ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। রাম কাপুরের এই ‘চিটিং জাস্টিফাই’ করার মানসিকতা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নেটিজেনরা। তবে শো-এর মঞ্চেই তাঁকে যোগ্য জবাব দিয়েছেন অভিনেত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলা।
ঠিক কী বলেছিলেন রাম কাপুর?
শো-এর এক প্রতিযোগী রাম কাপুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, সঙ্গী যদি ঠকায় তবে তার সমাধান কী? জবাবে রাম কাপুর পরকীয়াকে একপ্রকার লঘু করে দেখিয়ে বলেন, 'বিয়ে দীর্ঘ সফর। ২০-২৫ বছরের দাম্পত্যে ভালো ও খারাপ— দু’রকম সময়ই আসে। কোনও খারাপ সময়ে বা দুর্বল মুহূর্তে যদি 'ভুলবশত' কারও থেকে কোনও ভুল হয়ে যায়, অথচ আপনি আপনার সঙ্গী বা সন্তানদের ছাড়া বাঁচতে না পারেন, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যায়। সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে কোনও কিছুই সম্পর্কের শেষ হতে পারে না।'
'ভুল করে জামাকাপড় খোলা যায় না!', আকাঙ্ক্ষার পালটা যুক্তি
রাম কাপুরের এই ‘ভুল’ তত্ত্ব শো-এর মঞ্চেই ধুলোয় মিশিয়ে দেন অভিনেত্রী আকাঙ্ক্ষা চামোলা। রামের যুক্তিকে সপাটে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি কড়া ভাষায় বলেন, "স্যার, এই জিনিসটা ভুল করে হয় না। এটি একটি সচেতন সিদ্ধান্ত। কারও সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়া একটা পুরো প্রক্রিয়া। সেখানে আপনাকে কারও জামাকাপড় খুলতে হয়, নিজের জামাকাপড় খুলতে হয়, তারপর সেটা করতে হয়। এটা এমন নয় যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ভুল করে কারও গায়ে ছুরি লেগে গেল! তাই একে ভুল বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।"
অনস্ক্রিন কিসিং দৃশ্য টেনে রামের সাফাই
রাম কাপুরের এই মন্তব্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে ‘বয়কট’-এর ডাক পর্যন্ত উঠেছে। নেটিজেনদের একাংশ তাঁর অতীত টেনে এনে ট্রোল করতে শুরু করেছেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, রাম কাপুর কি নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এমনটাই ভাবেন?বিতর্ক ও ট্রোলিংয়ের মুখে পড়ে রাম কাপুর অবশ্য নিজের অনস্ক্রিন ইমেজ এবং অতীতে করা ‘কিসিং সিন’ টেনে এনে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, পর্দায় অভিনয় করা আর বাস্তব জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কেবল একটি সম্পর্কের জটিলতা এবং পরিবারকে টিকিয়ে রাখার দিকটি বোঝাতে চেয়েছিলেন।
তবে নেটপাড়া রামের এই সাফাইতে একেবারেই শান্ত হয়নি। নেটিজেনদের স্পষ্ট বক্তব্য, রাম কাপুর যেভাবে পরকীয়ার মতো একটি চরম বিশ্বাসঘাতকতাকে ‘ছোট্ট ভুল’ বলে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সমাজ বা সুস্থ সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। সম্পর্ক ভাঙলেও দুজনের মধ্যে আদর্শগত লড়াই যে ‘লক আপ’-এর দেওয়াল ছাড়িয়ে এখন আমজনতার ড্রয়িংরুমেও পৌঁছে গেছে, তা বলাই বাহুল্য।
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