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'পরকীয়া ক্ষমাযোগ্য, বিয়ে ভাঙার প্রশ্নই নেই!', রাম কাপুরের বিতর্কিত মন্তব্যে তোলপাড়, তুলোধোনা আকাঙ্ক্ষার

Ram kapoor cheating controversy: রিয়ালিটি শোয়ের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে রাম কাপুর। তাঁর কথায়,  দাম্পত্যে একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও ভুলবশত চিটিং হতেই পারে! তার জন্যে বিয়ে ভাঙা ঠিক নয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:12 PM IST
'পরকীয়া ক্ষমাযোগ্য, বিয়ে ভাঙার প্রশ্নই নেই!', রাম কাপুরের বিতর্কিত মন্তব্যে তোলপাড়, তুলোধোনা আকাঙ্ক্ষার
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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