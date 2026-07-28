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‘মা-বোন ৫ বছর কথা বলে না!’ বাবার ইচ্ছেপূরণ করতে গিয়ে কেন পরিবার হারা হলেন রাম কাপুর?

Ram Kapoor father death planning: ক্যানসারে ক্লিষ্ট বাবার শেষ ইচ্ছেপূরণ! রাম কাপুরের হৃদয়বিদারক কাহিনি শুনে কেঁদে ভাসালেন সহ-প্রতিযোগীরা। 'লক আপ ২'-এ গোপন সত্যি ফাঁস রাম কাপুরের। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 28, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:25 PM IST
‘মা-বোন ৫ বছর কথা বলে না!’ বাবার ইচ্ছেপূরণ করতে গিয়ে কেন পরিবার হারা হলেন রাম কাপুর?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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