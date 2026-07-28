/‘মা-বোন ৫ বছর কথা বলে না!’ বাবার ইচ্ছেপূরণ করতে গিয়ে কেন পরিবার হারা হলেন রাম কাপুর?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা রাম কাপুর রিয়্যালিটি শো 'লক আপ ২'-এর মঞ্চে এক চরম মানসিক এবং আবেগঘন মুহূর্তের মুখোমুখি হন। শো-তে নিজের জীবনের এক গোপন ও স্পর্শকাতর অধ্যায় প্রকাশ করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন অভিনেতা, যা দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বাকি প্রতিযোগীরাও। রাম কাপুর জানান, তিনি কীভাবে তাঁর বাবা অনিল কাপুরের ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেছিলেন।
প্যানক্রিয়্যাটিক ক্যানসার ও বাবার কঠিন সিদ্ধান্ত
অভিনেতা জানান, কোভিড মহামারির সময়ে তাঁর ৭৩ বছর বয়সী বাবা অনিল কাপুরের 'প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসার' আবার ফিরে আসে। এর আগেও তিনি একবার এই মারণ ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয়বার রোগ ফিরে আসার পর তিনি আর চিকিৎসার কষ্টদায়ক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে চাননি। রাম কাপুর বলেন, "বাবা একদিন গৌতমীকে (রাম কাপুরের স্ত্রী) ফোন করে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। ফোনে কথা বলার সময় উনি জানান, আর এই রোগের সঙ্গে লড়াই করতে চান না, চলে যেতে চান। কিন্তু একা একাজ করতে ভয় পাচ্ছিলেন।
তিনি আমায় সরাসরি বলেন— 'তুই কি আমাকে মরতে সাহায্য করতে পারবি?' উনি আমাকে বোঝান যে আমি সাহায্য না করলেও উনি একা একাই এটা করবেন। ফলে আমার কাছে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা ছিল না।" বাবাকে দেওয়া কথা রাখতে রাম কাপুর হাসপাতালে বাবার পাশে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন এবং আইসিইউ (ICU)-তে তাঁর সঙ্গে শেষ সময়টুকু কাটান।
পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও মানসিক প্রভাব
এই ঘটনার পর থেকে রাম কাপুরের পারিবারিক সম্পর্ক চিরতরে বদলে যায়। অভিনেতা আবেগাপ্লুত হয়ে জানান, এই ঘটনার কারণে তাঁর মা এবং বোন গত ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গে কোনও কথা বলেন না। রাম কাপুর বলেন, "পাঁচ বছরের বেশি হয়ে গেল মা আর বোন আমার সঙ্গে কথা বলে না। তবে বাবা রাজার মতো বেঁচে ছিলেন, আর রাজার মতোই চলে গিয়েছেন। তাঁর জন্যই আমি মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখেছি, এখন আর মৃত্যুকে আমার ভয় লাগে না।"
আগের পর্বে চাইল্ড অ্যাবিউজ নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য
এর আগের একটি পর্বেও রাম কাপুর তাঁর শৈশবের এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা জানান। তিনি প্রকাশ করেন যে, মাত্র ১৩ বছর বয়সে বোর্ডিং স্কুলে পড়ার সময় তিনি এক সিনিয়র সহপাঠীর দ্বারা যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ফারাহ খান এবং রিতেশ দেশমুখের সঞ্চালনায় পরিচালিত রিয়্যালিটি শো *'লক আপ ২'-এ রাম কাপুর ছাড়া শ্বেতা কালরা, শিবাঙ্গী জোশী, হর্ষদ চোপড়া, ধীরাজ ধুপার, বরুণ যাদবসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়েছেন।
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