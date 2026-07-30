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১০০০ কোটির 'রামায়ণ'-এ যশের তাণ্ডব! রণবীরকে টেক্কা রাবণের, কিন্তু কেন উধাও 'হনুমান' সানি দেওল?

Ramayana Trailer Out: নেটপাড়ায় তোলপাড় ফেলে দিয়েছে ১,০০০ কোটির ‘রামায়ণ’ ট্রেলার! রাবণ রূপে যশের হিংস্র তাণ্ডব আর রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুরের স্নিগ্ধ রূপ নজর কেড়েছে সবার। তবে তারকাবহুল এই ট্রেলারে হনুমান রূপী সানি দেওল কেন সম্পূর্ণ উধাও? নীতেশ তিওয়ারির এই মহাকাব্যিক ছবিতে আসল চমক কি তবে এখনও বাকি?

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:49 PM IST
১০০০ কোটির 'রামায়ণ'-এ যশের তাণ্ডব! রণবীরকে টেক্কা রাবণের, কিন্তু কেন উধাও 'হনুমান' সানি দেওল?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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