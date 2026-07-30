১০০০ কোটির 'রামায়ণ'-এ যশের তাণ্ডব! রণবীরকে টেক্কা রাবণের, কিন্তু কেন উধাও 'হনুমান' সানি দেওল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেটিজেনদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে এল পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির বহু চর্চিত ও প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা বাজেটের মেগা প্রজেক্ট ‘রামায়ণ পার্ট ১’-এর ট্রেলার। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে অত্যন্ত পবিত্র সময় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর ৪টে ১৫ মিনিটের ‘ব্রহ্মমুহূর্তে’ মুক্তি পায় এই ৪ মিনিট ৯ সেকেন্ডের চোখ ধাঁধানো ট্রেলারটি। মুক্তি পাওয়ার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ এক নম্বরে ট্রেন্ড করতে শুরু করে ছবিটি। দুর্দান্ত ভিজ্যুয়ালস, আন্তর্জাতিক মানের ভিএফএক্স এবং মহাকাব্যিক আবহ সঙ্গীত সব মিলিয়ে ট্রেলারটি নেটপাড়ায় রীতিমতো তুফান তুলেছে।
তবে পুরো ট্রেলারের মূল আকর্ষণ কেড়ে নিয়েছেন দক্ষিণী সুপারস্টার যশ। লঙ্কাপতি ‘রাবণ’-এর ভূমিকায় পর্দায় তাঁর আবির্ভাব হতেই যেন পুরো আবহাওয়াই বদলে যায়! ট্রেলারের শুরুতেই নিজেকে ত্রিভূবনের অধিপতি ঘোষণা করে তাণ্ডব চালাতে দেখা যায় তাঁকে। যশের রাজকীয় উপস্থিতি, হিংস্র দৃষ্টি ও ভয়াল খলনায়ক সুলভ স্ক্রিন প্রেজেন্স দেখে মুগ্ধ অনুগামীরা। নেটিজেনদের একাংশের তো স্পষ্ট দাবি— রাবণ রূপে যশের এই দাপুটে অভিনয়ের সামনে শ্রী রামের ভূমিকায় অভিনয় করা রণবীর কাপুরকেও নাকি কিছুটা ফিকে লাগছে!
অন্যদিকে, রণবীর কাপুরের ভক্তরাও তাঁদের প্রিয় তারকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শ্রী রামের শান্ত, দৃঢ় ও তেজস্বী রূপকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এই মহাজাগতিক চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন কাপুরনন্দন; বডি ট্রান্সফর্মেশনের পাশাপাশি মানসিক প্রস্তুতির জন্য ত্যাগ করেছিলেন মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ। ট্রেলারে রামের পাশাপাশি দেবী সীতার চরিত্রে সাই পল্লবীর অনবদ্য ও স্নিগ্ধ উপস্থিতি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে।
রাবণ চরিত্রের প্রস্তুতি ও যশের ওপর চাপ
দাদুর মুখ থেকে শোনা গল্পেই প্রথম রাবণের পরিচয় ঘটেছিল যশের। দর্শকদের মনে রাবণ চরিত্রটিকে নিয়ে আগেই একটি নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে আছে। ফলে একজন অভিনেতা হিসেবে নতুন কী সংযোগ করা যায়, সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পরিচালক ও লেখকদের দেওয়া স্বাধীনতার কারণেই তিনি রাবণকে একদম ভিন্ন ও নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে জানান যশ।
ভগবান রাম হতে রণবীর কাপুরের দুই বছরের তপস্যা
রণবীরের মতে, বডি বানানো বা অ্যাকশন শেখাটা তুলনামূলক সহজ ও বাহ্যিক বিষয়। তাঁর কাছে সবচেয়ে কঠিন ছিল শ্রী রামের গভীর দর্শন ও আদর্শকে নিজের মধ্যে ধারণ করা। রণবীর এমনভাবে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাতে ৮ বছরের শিশু থেকে ৮০ বছরের প্রবীণ—সবাই রামের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেন। গত দুই বছর ধরে তিনি প্রচুর বই পড়েছেন এবং গবেষক-পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ‘সুভীর’ নামের এক গুরুর কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যোগব্যায়াম ও ধ্যান করেছেন যাতে শ্রী রামের শিক্ষা ও দর্শনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।
পার্ট ১-এ কেন একফ্রেমে নেই রাম ও রাবণ?
‘রামায়ণ: পার্ট ১’-এ রাম ও রাবণ অর্থাৎ রণবীর ও যশকে কোনও দৃশ্যে একসঙ্গে দেখা যাবে না। যশ জানান, দুই পর্বের এই ছবির প্রথম ভাগে রাবণের নিজের রাজ্য (লঙ্কা) এবং রামের নিজস্ব যাত্রা ও রাজ্যকে কেন্দ্র করেই গল্প এগোবে। শুটিংয়ের বাইরে দুজনের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। একটি মহাকাব্যিক সিনেমা উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে দুজনের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি একদম এক, তাই পর্দার বাইরে দুজনের সম্পর্কের রসায়ন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বেশ জোরদার।
ছবিটি তৈরি করতে কেন ৭ বছর সময় লাগল?
টিজার লঞ্চে পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি জানান, চিত্রনাট্য থেকে শুরু করে আজকের এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে তাঁর দীর্ঘ ৭ বছর সময় লেগেছে। সিনেমা বানানোর এই দীর্ঘ সফরটি খুব অনিশ্চিত ও একাকী ছিল। এই ৭ বছরের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি একটাই দিন কল্পনা করতেন—ট্রেলার দেখে দর্শকরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন।
রণবীর কাপুরের খাবার ও 'বিফ' বিতর্ক
আগে রটেছিল যে শ্রী রামের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে রণবীর নাকি ধূমপান, মদ্যপান ও সমস্ত ধরনের আমিষ খাবার ছেড়ে পুরো ‘সাত্ত্বিক’ জীবনযাপন করছেন। রাজ কাপুরের ১০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নেটফ্লিক্সের বিশেষ শো 'Dining With The Kapoors'-এ রণবীরকে মাছ ও খাসির মাংস খেতে দেখা যায়। এর পরপরই ২০১১ সালে 'রকস্টার' সিনেমার প্রচারের সময়ের একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার ভাইরাল হয়। যেখানে রণবীর জানিয়েছিলেন, তাঁর পরিবার পেশোয়ারের হওয়ায় তিনি পেশোয়ারি খাবারের ভক্ত এবং তিনি 'বিফ' খেতে খুব ভালোবাসেন। ভক্তদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে এই ভিডিয়ো নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র বিতর্ক শুরু হয়।
এই বিশাল তারকাবহুল ছবিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে বেশ ভালো স্ক্রিন টাইম দেওয়া হয়েছে। মহারাজ দশরথের চরিত্রে ছোটপর্দার রাম অরুণ গোভিল, কৈকেয়ীর চরিত্রে লারা দত্ত, লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে এবং শূর্পণখার চরিত্রে রাকুল প্রীত সিং নজর কাড়েন। তবে পুরো তারকাবহিনীকে ট্রেলারে দেখা গেলেও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে সানি দেওলকে ঘিরে। ট্রেলারে ‘হনুমান’ রূপী সানি দেওলকে একটিবারের জন্যও দেখতে না পেয়ে কিছুটা হতাশ ও কৌতূহলী তাঁর অনুগামীরা।
নামিত মালহোত্রা প্রযোজিত এই ছবিতে রামায়ণের অতি পরিচিত ‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন’-এর গল্পকেই বিশ্বমানের প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সব ঠিক থাকলে, চলতি বছরের দিওয়ালিতেই বড় পর্দায় ধামাকা নিয়ে আসছে ‘রামায়ণ পার্ট ১’। আর ছবিটির দ্বিতীয় ভাগ প্রেক্ষাগৃহে দেখতে দর্শকদের অপেক্ষা করতে হবে ২০২৭ সালের দিওয়ালি পর্যন্ত।
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