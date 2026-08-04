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স্টারডম ভুলে সোজা লঙ্গরে! কাদা-জলে নেমে আশ্রয়হীনদের মুখে খাবার তুলে দিলেন রণদীপ

Randeep Hooda reaches Assam: ভয়াবহ বন্যার কবলে অসম! লাখ লাখ মানুষের হাহাকারের মাঝে এবার পর্দার স্টারডম ছেড়ে সরাসরি ময়দানে নামলেন বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুডা। শিবসাগরের দুর্গত এলাকায় নিজের হাতে লঙ্গরের খাবার পরিবেশন ও প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী বণ্টন করলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই তারকা। "মানবতার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই"— তাঁর এই বার্তায় মন জয় করে নিয়েছেন সকলের।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:13 AM IST
স্টারডম ভুলে সোজা লঙ্গরে! কাদা-জলে নেমে আশ্রয়হীনদের মুখে খাবার তুলে দিলেন রণদীপ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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