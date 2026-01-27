English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rani Mukerji: 'রানি না থাকলে আজ এই জায়গায় থাকতাম না', আবেগে ভাসলেন রণবীর...

Ranbir Kapoor on Mardaani 3: এই বছরই ইন্ডাস্ট্রিতে ৩০ বছর পার করেছেন রানি মুখোপাধ্যায়। তাঁকে শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন বলি তারকারা। রণবীর কাপুর লেখেন, ‘ওয়ান ফর দ্য এজেস’। জানালেন রানি থাকলে আজ এই উচ্চতায় তিনি পৌঁছতেই পারতেন না। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 27, 2026, 02:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম শক্তিশালী অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় (Rani Mukerji) তাঁর কেরিয়ারের ৩০ বছর পূর্ণ করলেন। আর এই বিশেষ মুহূর্তটিকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে তাঁর আইকনিক ফ্র্যাঞ্চাইজি 'মর্দানি'-র তৃতীয় ছবি। সম্প্রতি ‘মর্দানি ৩’-এর ঘোষণা আসতেই গোটা ইন্ডাস্ট্রি রানিকে শুভেচ্ছা জানাতে মেতেছে। এই তালিকায় সবচেয়ে আবেগপ্রবণ বার্তাটি এসেছে বলিউডের সুপারস্টার রণবীর কাপুরের কাছ থেকে।

রানির প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে রণবীর বলেন, "রানি আমার প্রথম ছবি 'সাওয়ারিয়া'-র সহ-অভিনেত্রী। যখন আমি নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম, তখন তিনিই প্রথম আমাকে বলেছিলেন যে কঠোর পরিশ্রম করলে আমি অনেক দূর যেতে পারব। তাঁর সেই কথাগুলোই আমাকে আজকের এই জায়গায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।" রণবীরের মতে, রানি কেবল একজন দুর্দান্ত অভিনেত্রীই নন, বরং ভারতীয় সিনেমার এমন এক প্রতিভা যিনি পর্দায় নারীর ভূমিকার সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন।

ইন্টারনেটে এখন সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হলো ‘মর্দানি ৩’-এর গল্প। প্রদীপ সরকার ও গোপী পুথ্রানের পর এবার পরিচালনার দায়িত্বে আছেন অভিরাজ মিনাওয়ালা। প্রযোজক আদিত্য চোপড়ার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি বরাবরই সমাজের অন্ধকার দিকগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্রথম দুটি কিস্তিতে মানব পাচার এবং সিরিয়াল রেপিস্টদের গল্প দেখানো হয়েছিল।

‘মর্দানি ৩’-এ উঠে আসবে আরও এক ভয়ানক সত্য। যেখানে নিম্নবিত্ত পরিবারের ৮-৯ বছরের মেয়েদের নিখোঁজ হওয়া এবং এর নেপথ্যে থাকা একটি গভীর ষড়যন্ত্রের গল্প বলবেন শিবানী শিবাজী রায়। রণবীর কাপুরের কথায়, "রানি সবসময় তাঁর কাজের মাধ্যমে আনন্দ ছড়াতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলো আমাদের সমাজকে ভাবতে বাধ্য করে।" ৩০ বছরের এই দীর্ঘ সফরে রানি প্রমাণ করেছেন তিনি ‘ওয়ান ফর দ্য এজেস’।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Rani MukerjiRanbir KapoorMardaani 3Rani Mukerji 30 Years
