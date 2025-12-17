Rani Mukerji: নারীশক্তির জয়গান, 'সিনেমার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের' জন্য সম্মানিত রানি মুখার্জি

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Women empowerment through cinema: নারী ক্ষমতায়নে সিনেমার মাধ্যমে অসামান্য অবদানের জন্য রানি মুখার্জিকে 'Excellence in Women Empowerment Through Cinema Award' প্রদান করা হয়েছে। 'সুপারগার্লস অফ টুমরো' ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে এই সম্মাননা তাঁর ৩০ বছরের অভিনয়জীবনের এক গর্বের মুহূর্ত হয়ে উঠেছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Dec 17, 2025, 09:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়দিনের প্রাক্কালে মুম্বইয়ে এক বিশেষ উদ্যোগে সম্মানিত হলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। বৃহন্মুম্বই পৌরসংস্থা (BMC) ও আসিফ ভামলার নেতৃত্বাধীন ভামলা ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'সুপারগার্লস অফ টুমরো' নামক এক অভিনব প্রচারাভিযান, যার মূল উদ্দেশ্য ভারতের কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে রানি মুখার্জিকে প্রদান করা হয় 'Excellence in Women Empowerment Through Cinema Award'। তাঁর দীর্ঘ অভিনয়জীবনে নারীর মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠা চরিত্রগুলির মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করার জন্যই এই সম্মান।

রানি মুখার্জি, যিনি চলতি বছরে তাঁর অভিনয় জীবনের ৩০ বছর পূর্ণ করলেন, বলিউডে এক অনন্য নাম। 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' ছবিতে তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 'ব্ল্যাক', 'নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা', 'মারদানি' সিরিজ, 'হিচকি', 'সাথিয়া', 'হাম তুম', 'ভীর-জারা'-র মতো একাধিক প্রশংসিত ছবি, যেখানে নারী চরিত্রগুলি ছিল দৃঢ়, আত্মনির্ভর ও প্রতিবাদী।

পুরস্কার গ্রহণের সময় রানি বলেন, 'এই ধরনের ক্যাম্পেইন, যা আগামী দিনের সুপারগার্লদের ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার জন্য নিবেদিত, তা একটি সমতাভিত্তিক ও সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি গর্বিত যে এমন সব চরিত্রে অভিনয় করতে পেরেছি যারা পিতৃতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে, সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে দেয় এবং নারীদের পরিবর্তনের দূত হিসেবে তুলে ধরে।'

তিনি আরও বলেন, 'সিনেমা সমাজের মানসিকতা গঠনে বড় ভূমিকা রাখে। আমি সচেতনভাবে এমন কাজ বেছে নিয়েছি, যা নারীদের শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী ও সমাজের নিয়ম ভাঙার সাহসী প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরে। এই সম্মান আমার কাছে অত্যন্ত বিশেষ।'

রানি মুখার্জিকে আগামীতে আবার দেখা যাবে তাঁর জনপ্রিয় চরিত্র শিবানী শিবাজি রায়-এর ভূমিকায়, 'মারদানি ৩' ছবিতে, যা মুক্তি পাবে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। 'মারদানি' ভারতের একমাত্র সফল নারী-কেন্দ্রিক থ্রিলার ফ্র্যাঞ্চাইজি, যা দর্শকদের কাছে যেমন বিনোদন দিয়েছে, তেমনই সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে গভীর বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে।

এই সম্মান ও উদ্যোগ একদিকে যেমন রানি মুখার্জির অবদানের স্বীকৃতি, তেমনই সমাজে নারীশক্তিকে সম্মান জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এক আশাব্যঞ্জক বার্তা।

