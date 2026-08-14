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'সাফল্য মানে মানুষের ভালোবাসা...'! রূপোলি পর্দায় সফল ৩০ বছর, বিশেষ সম্মান পেলেন রানি মুখোপাধ্যায়

 Rani Mukerji: সিনেমায় সফল ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে IFFM-এ বিশেষ সম্মান পেলেন রানি মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে আবেগঘন হয়ে তিনি জানান, পুরস্কার বা খ্যাতি নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে পাওয়া দর্শকের দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসাই তাঁর জীবনের আসল সাফল্য।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 14, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:36 AM IST
'সাফল্য মানে মানুষের ভালোবাসা...'! রূপোলি পর্দায় সফল ৩০ বছর, বিশেষ সম্মান পেলেন রানি মুখোপাধ্যায়
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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