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রানির মাতৃবিয়োগ! ৭৫-এই চিরঘুমে দেবশ্রীর দিদি কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

Rani Mukerji's mother passes away: যশ রাজ ফিল্মসের তরফে পরিবারের পক্ষ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। শোকের এই সময়ে পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করার আবেদন জানিয়েছে মুখোপাধ্যায় পরিবার।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 22, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:03 PM IST
রানির মাতৃবিয়োগ! ৭৫-এই চিরঘুমে দেবশ্রীর দিদি কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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