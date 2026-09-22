/রানির মাতৃবিয়োগ! ৭৫-এই চিরঘুমে দেবশ্রীর দিদি কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন তাঁর মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। যশ রাজ ফিল্মসের তরফে পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে এই খবর জানানো হয়েছে। পরিবারের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গভীর শোকের সঙ্গে কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবর জানানো হচ্ছে। এই কঠিন সময়ে যাঁরা তাঁদের পাশে রয়েছেন, তাঁদের ভালবাসা, প্রার্থনা এবং সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে পরিবার। একই সঙ্গে এই শোকের সময়ে পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণ এখনও পরিবারের তরফে জানানো হয়নি। শেষকৃত্য সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যও এখনও প্রকাশ করা হয়নি।
রানির অভিনয়জীবনে মায়ের বড় ভূমিকা
রানি মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়জীবনের শুরু থেকেই তাঁর মা কৃষ্ণা ছিলেন অন্যতম বড় অনুপ্রেরণা। একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে রানি জানিয়েছিলেন, অভিনেত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত তিনি নিজে নেননি, তাঁর মা তাঁকে এই পেশায় আসতে উৎসাহিত করেছিলেন। ছোটবেলায় মায়ের কথা মেনে চলতেন বলেই অভিনয়ের প্রস্তাবেও তিনি রাজি হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন রানি। রানি আরও জানিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে অভিনয়ের প্রতিভা তিনি নিজে বোঝার আগেই তাঁর মা তা বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে মেয়ের কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল বিশেষ।
বাংলা সংস্কৃতি ও সিনেমার সঙ্গেও যোগ
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের বাংলা চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত জগতের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন প্রতিবেদনে তাঁকে প্লেব্যাক গায়িকা এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রশিক্ষিত শিল্পী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলা ও হিন্দি ছবিতে তাঁর গান করার কথাও উঠে এসেছে। মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো-সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিও দেখা যেত। মেয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা রানি একাধিকবার প্রকাশ্যে বলেছেন। রানির পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এই শোকের সময়ে রয়েছেন। কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই অনুরাগী ও বিনোদন জগতের বিভিন্ন মহল থেকে শোকবার্তা আসতে শুরু করেছে।
দেবশ্রীর দিদি কৃষ্ণা
প্রসঙ্গত, দেবশ্রীর মেজ দিদি হলেন কৃষ্ণা রায়। ছয়ের দশকে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ফাংশান আর্টিস্ট। কৃষ্ণা বিয়ে করেছিলেন মুম্বইয়ের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় পরিবারে। শশধর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণার স্বামী। তাঁদের দুই সন্তান রাজা আর রানি। রানির সিনেমা জগতে আসা মাসি দেবশ্রী রায়ের স্টারডম দেখেই। রানি মুখোপাধ্যায়ের ছোটবেলায় আইডল ছিলেন তাঁর ছোট মাসি দেবশ্রী রায়। পঁচিশ সালের জুলাই মাসেই দিদি ঝুমাকে হারিয়েছেন দেবশ্রী।
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