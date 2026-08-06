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'সত্যিটা শ্যামৌপ্তি জানে, কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হোক', ৫ মাসেই বিবাহ-বিচ্ছেদের গুঞ্জন! মুখ খুললেন রণজয়

বিয়ের মাত্র ৫ মাসের মধ্যেই কি ভাঙছে রণজয়-শ্যামৌপ্তির সংসার? সোশ্যাল মিডিয়ায় কাদা ছোড়াছুড়ি ও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের রটনায় চরম ক্ষুব্ধ অভিনেতা। শুটিং সেট থেকেই ভিডিও পোস্ট করে অনুরাগী ও নেটিজেনদের কাছে আকুল আরজি জানালেন রণজয়। ঠিক কী বললেন তিনি?

Published: Aug 06, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:59 PM IST
'সত্যিটা শ্যামৌপ্তি জানে, কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হোক', ৫ মাসেই বিবাহ-বিচ্ছেদের গুঞ্জন! মুখ খুললেন রণজয়

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'সত্যিটা শ্যামৌপ্তি জানে, কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হোক', ৫ মাসেই বিবাহ-বিচ্ছেদ? সরব রণজয়
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