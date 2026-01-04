Ranveer-Deepika In New York: রণবীর-দীপিকা নিউ ইয়র্কে এনবিএ-র মঞ্চে ! 'ধুরন্ধর' সাফল্যের মাঝে এক ছুটির ছোঁয়া...

Ranveer-Deepika In New York: রণবীর-দীপিকা নিউ ইয়র্কে এনবিএ-র মঞ্চে ! 'ধুরন্ধর' সাফল্যের মাঝে এক ছুটির ছোঁয়া...
Ranveer-Deepika on the NBA stage in New York: 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের মাঝে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন নিউ ইয়র্কে এনবিএ অল-স্টার গেম উপভোগ করলেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন বলিউডের এই পাওয়ার কাপল আবারও শিরোনামে। তবে এবার কোনও সিনেমার প্রিমিয়ার নয়, বরং নিউ ইয়র্কের এনবিএ অল-স্টার উইকেন্ডে তাঁদের উপস্থিতিই হয়ে উঠল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। 'ধুরন্ধর' সিরিজের সাফল্যের মাঝে রণবীরের এই ছুটি যেন এক নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্ত।
রণবীর সম্প্রতি তাঁর ওটিটি ডেবিউ সিরিজ 'ধুরন্ধর'-এর জন্য প্রশংসা কুড়িয়েছেন দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে। এই সিরিজে তাঁর অভিনয় দক্ষতা নতুন করে নজর কেড়েছে। সেই সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই, স্ত্রী দীপিকার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এনবিএ উপভোগ করতে দেখা গেল তাঁকে। দু'জনেই খোশমেজাজে, ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে পোজ দিচ্ছেন। এই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
এনবিএ অল-স্টার উইকেন্ডে রণবীর ও দীপিকার উপস্থিতি শুধু ভারতীয় অনুরাগীদের নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও নজর কাড়ে। রণবীর নিজে এনবিএ-র ভারতীয় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর, ফলে তাঁর উপস্থিতি এই মঞ্চে নতুন কিছু নয়। তবে দীপিকার সঙ্গে যুগল উপস্থিতি এই সফরকে আরও বিশেষ করে তোলে।
রণবীরের ফ্যাশন সেন্স বরাবরই চর্চার বিষয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রঙিন জ্যাকেট, সানগ্লাস ও ক্যাজুয়াল লুকে তিনি যেন নিজেই এক চলমান ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। দীপিকাও কম যান না, কালো পোশাকে অনবদ্য লুকে নজর কাড়লেন তিনি। দু'জনের এই স্টাইলিশ উপস্থিতি প্রমাণ করে, বলিউড শুধু সিনেমা নয়, ফ্যাশন ও গ্ল্যামারেরও প্রতীক।
রণবীর জানিয়েছেন, 'ধুরন্ধর আমার কেরিয়ারের এক নতুন অধ্যায়। এই চরিত্রটি আমাকে ভিন্নভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। দীপিকার সঙ্গে এই সফর আমার কাছে রিফ্রেশমেন্টের মতো।' অন্যদিকে দীপিকাও জানিয়েছেন, 'রণবীরের কাজ নিয়ে আমি গর্বিত। ওর সাফল্য আমাদের দু’জনেরই সাফল্য।'
রণবীর ও দীপিকার এই সফর শুধু ব্যক্তিগত সময় কাটানো নয়, বরং তাঁদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও বলিউডের গ্লোবাল উপস্থিতিকেও তুলে ধরেছে। এনবিএ-র মতো আন্তর্জাতিক ইভেন্টে ভারতীয় তারকাদের উপস্থিতি ভারতীয় বিনোদন জগতের প্রসারকেই নির্দেশ করে।
রণবীর-দীপিকার এই সফর প্রমাণ করে, কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখতে হয়। 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্য উদযাপন করতে এমন এক সফর নিঃসন্দেহে প্রাপ্য ছিল তাঁদের। বলিউডের এই জুটির পরবর্তী প্রজেক্ট কী, তা নিয়ে এখন থেকেই কৌতূহল তুঙ্গে।
