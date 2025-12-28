Dhurandhar: রণবীর সিং-এর 'ধুরন্ধর' ছাপিয়ে গেল 'জওয়ান' ও 'অ্যানিম্যাল'-কে !
Dhurandhar is now highest grossing Bollywood film in India: রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' এখন ভারতের সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি ছবি, যা 'জওয়ান' ও 'অ্যানিম্যাল'-কে টপকে গেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডে নতুন ইতিহাস! রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' ছবিটি এখন ভারতের মাটিতে সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি ছবি। শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ও রণবীর কাপুরের 'অ্যানিম্যাল'-কে পিছনে ফেলে এই ছবি বক্স অফিসে রাজত্ব করছে।
রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অ্যাকশন, ড্রামা আর আবেগে তৈরি এই ছবিটি ইতিমধ্যেই ভারতের বক্স অফিসে ৬৪৮ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। এই অঙ্ক ছুঁয়ে 'ধুরন্ধর' এখন ভারতের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি ছবি।
তবে এর আগে শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ৬৪০ কোটি টাকার আয় করে শীর্ষে ছিল। রণবীর কাপুরের 'অ্যানিম্যাল' ছিল তৃতীয় স্থানে, যার আয় ৫৫৪ কোটি টাকা। কিন্তু 'ধুরন্ধর' এই দুই ছবিকে টপকে এক নম্বরে উঠে এসেছে। বলিউডে এমন সাফল্য খুব কম ছবির ভাগ্যে জোটে। এই ছবির সাফল্য রণবীর সিং-এর কেরিয়ারে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। 'পদ্মাবত', 'সি'ম্বা বা গলি বয়ের পর 'ধুরন্ধর' যেন তার স্টারডমকে আরও এক ধাপ ওপরে নিয়ে গেল। ছবিতে তার দুর্দান্ত অভিনয়, অ্যাকশন দৃশ্য এবং সংলাপ দর্শকদের মন জয় করেছে।
'ধুরন্ধর'-এর পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর, যিনি এর আগে 'উড়ি' এবং 'অ্যাটিকেল ৩৭০'- এর মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। এই ছবিতেও তার পরিচালনার মুন্সিয়ানা স্পষ্ট। অ্যাকশন দৃশ্য, সংলাপ এবং আবেগের মেলবন্ধন দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছে।
ছবিটি মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই ৩০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। এরপর প্রতিদিনই নতুন রেকর্ড গড়েছে। বিশেষ করে ভারতের ছোট শহরগুলোতেও ছবিটির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ধুরন্ধর’ নিয়ে চলছে চর্চা, মিম, রিভিউ।
সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি ছবির তালিকা
ধুরন্ধর – ৬৪৮ কোটি
জওয়ান – ৬৪০ কোটি
অ্যানিম্যাল – ৫৫৩ কোটি
পাঠান – ৫৪৩ কোটি
বক্স অফিসে এই সাফল্য বলিউডের জন্য এক বড়ো স্বস্তির খবর। বিগত কয়েক বছরে দক্ষিণী ছবির দাপটে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল হিন্দি সিনেমা। কিন্তু 'ধুরন্ধর'-এর এই সাফল্য প্রমাণ করল, ভালো কনটেন্ট আর তারকাখচিত উপস্থাপনা থাকলে বলিউডও আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে।
