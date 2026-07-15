/‘বেস্ট হাজব্যান্ড’ গোলস! দীপিকার ডেলিভারির পরেই পিতৃত্বকালীন ছুটিতে যাচ্ছেন রণবীর সিং

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের ‘মোস্ট এনার্জেটিক’ অভিনেতা রণবীর সিং আবার এক সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে কোনও সিনেমার রূপোলি পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনে ফের বাবা হওয়ার রোলে দেখা যাবে তাঁকে! আর এই নতুন দায়িত্বকে শতভাগ সময় দিতে লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়া থেকে কিছুদিনের জন্য বিরতি নিতে চলেছেন রণবীর। টিনসেল টাউনের জোর খবর, স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের যত্ন নিতে এবং সদ্যোজাত দ্বিতীয় সন্তানের পাশে থাকতে বেশ লম্বা পিতৃত্বকালীন ছুটি নিচ্ছেন অভিনেতা।
দীপিকার ডেলিভারির পরেই লম্বা ছুটি!
খবর অনুযায়ী, দীপিকা পাড়ুকোনের মা হওয়ার শুভক্ষণ খুব একটা দূরে নেই। আর ঠিক এই কারণেই দীপিকার পাশে সার্বক্ষণিকভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রণবীর। দীপিকা তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর, দীপাবলির সময় থেকে একটা বড় ব্রেক নেবেন তিনি। বেশ কয়েকমাস কোনও শ্যুটিং ফ্লোরে পা রাখবেন না অভিনেতা, যাতে জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তগুলোর প্রতিটি সেকেন্ড তিনি পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করতে পারেন।
ছুটিতে যাওয়ার আগে ‘প্রলয়’ আনবেন স্ক্রিনে!
ছুটি নেওয়ার অর্থ কিন্তু এই নয় যে রণবীরের হাতে কাজ নেই। বরং ছুটিতে যাওয়ার আগে নিজের ঝুলির কাজগুলো দ্রুত শেষ করতে মরিয়া তিনি। জানা গিয়েছে, আগামী আগস্ট মাস থেকেই রণবীর তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘প্রলয়’-এর শ্যুটিং শুরু করে দেবেন। এই মেগা প্রজেক্টের শ্যুটিংয়ের একটি বড় অংশ দীপাবলির আগেই শেষ করার ডেডলাইন নিয়েছেন তিনি, যাতে উৎসবের মরসুমে কোনো পেশাদার ব্যস্ততা তাঁর পারিবারিক আনন্দে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।
সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছার বন্যা
রণবীর সিংয়ের এই দায়িত্বশীল সিদ্ধান্তের খবর সামনে আসতেই অনুরাগী মহলে প্রশংসার ঝড় উঠেছে। এমনিতেই দীপিকাকে চোখে হারান রণবীর, আর এবার হবু মায়ের পাশে থাকতে কেরিয়ারে এই ছোট্ট বিরতি প্রমাণ করে দিল যে তিনি শুধু ভালো অভিনেতাই নন, একজন আদর্শ জীবনসঙ্গীও। বলিউডের ‘দীপবীর’ জুটির ঘরে নতুন অতিথি আসার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন দেখার, এই মিষ্টি বিরতি কাটিয়ে ঠিক কবে আবার রণবীর স্বমহিমায় পর্দায় ‘প্রলয়’ সৃষ্টি করতে ফিরে আসেন!
প্রসঙ্গত, মা হওয়ার পরে দীপিকা পাড়ুকোন শর্ত দিয়েছিলেন, আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না। কন্যা দুয়ার সঙ্গে সময় কাটাবেন। তবে রণবীর ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে ‘ধুরন্ধর’-এর শ্যুটিং নিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পরে সংসারে সময় দিতে চাইছেন রণবীর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)