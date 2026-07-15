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‘বেস্ট হাজব্যান্ড’ গোলস! দীপিকার ডেলিভারির পরেই পিতৃত্বকালীন ছুটিতে যাচ্ছেন রণবীর সিং

Ranveer Singh paternity break: স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের পাশে থাকতে এবং সদ্যোজাত সন্তানের যত্নে মেগা ‘প্যাটার্নিটি লিভ’ নিতে চলেছেন বলিউড তারকা রণবীর সিং। তবে পিতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে, আগামী আগস্ট মাস থেকেই তিনি তাঁর পরবর্তী ছবি ‘প্রলয়’-এর শ্য়ুটিং শুরু করবেন। দীপাবলির পর থেকে বেশ কয়েক মাস রূপোলি পর্দা থেকে দূরে থাকবেন অভিনেতা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 15, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:27 PM IST
‘বেস্ট হাজব্যান্ড’ গোলস! দীপিকার ডেলিভারির পরেই পিতৃত্বকালীন ছুটিতে যাচ্ছেন রণবীর সিং
Image Credit: ফোট- দীপিকার ইনস্টাগ্রামSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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