/দাঁড়াতেই পারছেন না, কমছে না ব্যথা!’, বন্ধ শ্যুটিং, মারাত্মক চোট পেয়ে মুখ খুললেন রশ্মিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণী রূপালী পর্দা থেকে বলিউড, সর্বত্র যাঁর হাসিতে মুগ্ধ কোটি কোটি অনুরাগী, সেই ‘ন্যাশানাল ক্রাশ’ রশ্মিকা মান্দানা এবার এক বড়সড় দুর্ঘটনার শিকার। নিজের আগামী প্যান-ইন্ডিয়া ছবি ‘মাইসা’-র শ্যুটিং সেটে একটি কঠিন নাচের দৃশ্য শ্যুট সময় মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছেন তিনি। চোটের গভীরতা এতটাই যে তাঁর ডান নিতম্বের একটি টেন্ডন ছিঁড়ে হাড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে! এতদিন চিকিৎসা চললেও অবশেষে সামাজিক মাধ্যমে নিজের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত ও উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী।
নাচের দৃশ্যেই বিপত্তি! ঠিক কী হয়েছে রশ্মিকার?
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ ও আবেগঘন বার্তা পোস্ট করেছেন রশ্মিকা। সেখানে তিনি স্পষ্ট জানান, এই চোটের কথা তিনি প্রথমে কাউকে জানাতে চাননি। কিন্তু ভক্তদের উৎকণ্ঠা ও তাঁর আচমকা কাজ থেকে বিরতি নেওয়া নিয়ে বিভিন্ন গুঞ্জন শুরু হওয়ায় তিনি সত্যিটা জানাতে বাধ্য হন। শারীরিক চোটের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষকের মতো মজার ভঙ্গিতে রশ্মিকা লেখেন, "আমাদের নিতম্বের দু'পাশে চারটি করে মোট আটটি টেন্ডন থাকে, যা কোমর ও পা-কে যুক্ত রাখতে সাহায্য করে। শ্যুটিংয়ের সময় আমার ডান নিতম্বের তেমনই একটি টেন্ডন ছিঁড়ে গিয়েছে। পা তুলে আবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে বা নাচতে হলে ওই টেন্ডনটি পুনরায় জোড়া লাগা জরুরি।"
তিনি আফসোসের সুরেই আরও যোগ করেন, "‘মাইসা’ নিঃসন্দেহে আমার করা সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ ছবি। আর সেই ছবিরই একটি জটিল নাচের দৃশ্যের শ্যুটিং করতে গিয়েই এই কাণ্ড! এই নিয়ে পর পর টানা তিনটি চোট পেলাম। এবার অন্তত আমার বোঝা উচিত যে নিজের শরীরটাকে যন্ত্র না ভেবে মানুষ ভাবা দরকার। যন্ত্রণাদায়ক হলেও অসহ্য নয়, ঈশ্বরই হয়তো এই বিরতিটা চেয়েছিলেন!”
চোট পাওয়ার পর ভক্তরা যাতে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না করেন, সে বিষয়েও সতর্ক করেছেন অভিনেত্রী। তিনি জানান, চোটটি বেশ যন্ত্রণাদায়ক হলেও পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে চলে যায়নি। কিছুটা হাসিমুখেই রশ্মিকা বলেন, "আমি যদি নিজের ওপর ছেড়ে দিতাম, তবে হয়তো কাজের চাপে কোনোদিনই বিরতি নিতাম না। তাই মনে হয় ঈশ্বর নিজেই হস্তক্ষেপ করে আমাকে এই জোর করে ছুটি পাইয়ে দিলেন!" এমন পর পর দুর্ঘটনাকে তিনি ‘ফ্রিক এক্সিডেন্ট’ বলে বর্ণনা করেছেন।
জিমে নিষেধাজ্ঞা ও ‘ডেজার্ট মনস্টার’ হওয়ার ভয়!
যাঁরা রশ্মিকা মান্দানাকে অনুসরণ করেন, তাঁরা জানেন তিনি কতটা স্বাস্থ্যসচেতন ও নিয়মিত ফিটনেস বজায় রাখেন। প্রতিদিনের কঠোর ব্যায়াম, রানিং ও ওয়ার্কআউট তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অংশ। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসকেরা তাঁকে কঠোর শারীরিক কসরত থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এই আচমকা শ্যুটিং ও জিম বন্ধ হওয়া নিয়ে রসিকতা করে রশ্মিকা জানান, ফাঁকা সময় কাটাতে ঘরে বসে প্রচুর পাজল খেলছেন তিনি। মজার ছলে বলেন, তিনি নাকি আগে জানতেনই না যে তিনি পাজল মেলাতে এত পারদর্শী! শারীরিক কসরত বন্ধ থাকায় খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। অভিনেত্রী লেখেন, "আমি যদি দৌড়াতে বা জিম করতে না পারি, তবে তো আমার একটাই কাজ থাকবে— খাওয়া আর খাওয়া! এতে অচিরেই আমি ‘ডেজার্ট মনস্টার’ হয়ে যাব!"
‘মাইসা’ রশ্মিকার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় বাজি!
যে ছবির সেটে এই অঘটন, সেই ‘মাইসা’ নিয়ে বিনোদন মহলে ইতিমধ্যেই বিশাল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। উপজাতীর প্রেক্ষাপটে তৈরি এটি একটি হাই-ভোল্টেজ ড্রামাটিক অ্যাকশন-থ্রিলার। ছবিটির নির্দেশনার দায়িত্বে রয়েছেন রবীন্দ্র পুল্লে এবং প্রযোজনা করছে ‘আনফর্মুলা ফিল্মস’। রশ্মিকা মান্দানার ক্যারিয়ারের প্রথম একক নারী-কেন্দ্রিক প্যান-ইন্ডিয়া অ্যাকশন ছবি। ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
ভক্তদের প্রতি ভালোবাসা ও বার্তা
পোস্টের শেষে অনুরাগীদের ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে রশ্মিকা আশ্বাস দিয়েছেন যে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে খুব শিগগিরই তিনি সুস্থ হয়ে সেটে ফিরবেন। ভক্তদের আশ্বস্ত করে তিনি লেখেন, "তোমরা একদম চিন্তা কোরো না। পরিস্থিতি সম্পর্কে পরে আবার আপডেট দেব। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা।''
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