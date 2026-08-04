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'দাঁড়াতেই পারছেন না, কমছে না ব্যথা!’, বন্ধ শ্যুটিং, মারাত্মক চোট পেয়ে মুখ খুললেন রশ্মিকা

Rashmika Mandanna health update: ‘মাইসা’-র শ্যুটিং সেটে নাচের দৃশ্য শুট করতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার ‘জাতীয় ক্রাশ’ রশ্মিকা মান্দানা! ডান নিতম্বের টেন্ডন ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যাওয়ায় আচমকাই থমকে গেছে তাঁর কাজ। চিকিৎসকদের কড়া নির্দেশে শ্যুটিং ও জিম বন্ধ। কিন্তু এই মারাত্মক চোটের পর কি সত্যিই তিনি দ্রুত সেটে ফিরতে পারবেন?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:45 PM IST
'দাঁড়াতেই পারছেন না, কমছে না ব্যথা!’, বন্ধ শ্যুটিং, মারাত্মক চোট পেয়ে মুখ খুললেন রশ্মিকা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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