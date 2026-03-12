English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Rashmika Mandanna: ভালোই হয়েছে, রক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙেছে, মায়ের অডিও ভাইরাল হতেই বিস্ফোরক রশ্মিকা

Rashmika Mandanna: 'ভালোই হয়েছে, রক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙেছে', মায়ের অডিও ভাইরাল হতেই বিস্ফোরক রশ্মিকা

Rashmika Mandanna’s Mother Suman Allegations Against Rakshit Shetty: বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই পুরোনো ‘কাশুন্দি’ ঘেঁটে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে রশ্মিকা মান্দান্নার মা সুমন মান্দান্নার একটি ভাইরাল ভিডিও। ৮ বছর আগের এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারের ক্লিপ নতুন করে ছড়িয়ে পড়ায় কন্নড় ও তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে দানা বেঁধেছে নতুন বিতর্ক। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 12, 2026, 06:59 PM IST
Rashmika Mandanna: 'ভালোই হয়েছে, রক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙেছে', মায়ের অডিও ভাইরাল হতেই বিস্ফোরক রশ্মিকা
রশ্মিকা-বিজয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সময়টা ২০১৬। ‘কিরিক পার্টি’-র সেটে প্রেম এবং ২০১৭ সালে জাঁকজমকপূর্ণ বাগদান। রশ্মিকা মান্দানা ও রক্ষিত শেঠি ছিলেন দক্ষিণি সিনেমার ‘পাওয়ার কাপল’। কিন্তু ২০১৮ সালে সেই স্বপ্নভঙ্গ হয়। দীর্ঘ ৮ বছর পর, যখন রশ্মিকা বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেছেন, ঠিক তখনই তাঁর মা সুমন মান্দানার একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে রক্ষিত ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ এনেছেন সুমন। বিয়ের আনন্দ ফিকে হতে না হতেই এক চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো 'জাতীয় ক্রাশ'-কে। বিতর্কে ইতি টানতে বড় পদক্ষেপ করলেন রশ্মিকা। 

ভাইরাল হওয়া ক্লিপটিতে সুমন মান্দানাকে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন, রক্ষিতের পরিবার থেকে রশ্মিকার ওপর অসম্ভব মানসিক চাপ তৈরি করা হয়েছিল। সুমনের অভিযোগ অনুযায়ী, রক্ষিতের পরিবার থেকে দাবি করা হয়েছিল, বিয়ের পর রশ্মিকাকে অভিনয় ছেড়ে দিতে হবে এবং সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করতে হবে। সুমন জানিয়েছেন, দুই পরিবারের মধ্যে বাদানুবাদ চলাকালীন রক্ষিত তাঁর পাশে দাঁড়াননি, উল্টে তাঁর সঙ্গেই তর্কে জড়িয়েছিলেন। রক্ষিতের মা নাকি দাবি করেছিলেন যে রশ্মিকার মাকে বিনাকারণে ক্ষমা চাইতে হবে। সুমনের কথায়, “ভালই হয়েছে ওদের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।”

ভাইরাল ভিডিওতে আরও শোনা যাচ্ছে, রক্ষিতের বয়স (তৎকালীন ৩৫) এবং রশ্মিকার বয়স (২১) নিয়ে অসামঞ্জস্যের কথা। পাশাপাশি, বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে ‘গীতা গোবিন্দম’ ছবিতে রশ্মিকার লপলক বা চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন সুমন। তিনি জানান, অভিনেত্রী হিসেবে রশ্মিকার পেশাদার সিদ্ধান্তের পাশে তিনি সবসময় ছিলেন, কিন্তু সেই ছবির পর থেকেই রক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা চরমে পৌঁছায়।

যদিও এই ভিডিওটি অনেক পুরনো, কিন্তু রশ্মিকা-বিজয় বিবাহের ঠিক পরেই এটি পরিকল্পিতভাবে ভাইরাল করা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। এক পক্ষ যখন রশ্মিকার মায়ের লড়াইকে সমর্থন করছেন, অন্য পক্ষ মনে করছেন পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে দুই তারকার বর্তমান ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি তৈরি করা হচ্ছে। এবার এই বিষয়ে মুখ খুললেন রশ্মিকা। 

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ (X) একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে রশ্মিকা জানান, একটি দীর্ঘ কথোপকথনের ক্ষুদ্র অংশ কেটে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শেয়ার করা হচ্ছে, যার ফলে কথার প্রেক্ষাপট বদলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, "গত আট বছর ধরে আমি ভুল তথ্য, হয়রানি এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হচ্ছি। অনেক কথা আমার নামে চালানো হয়েছে যা হয় আমি বলিনি, অথবা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

রশ্মিকা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ধৈর্য ধরলেও এবার সীমা অতিক্রম করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এই ঘটনা তাঁর পরিবারকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করছে। যারা এই ক্লিপ শেয়ার করছেন বা কন্টেন্ট তৈরি করছেন, তাঁদের ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দিয়েছেন অভিনেত্রী। এর মধ্যে এই পোস্টগুলি সরিয়ে না নিলে তিনি আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

