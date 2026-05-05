CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Tollywood reacts on Ratna Debnath Win: পানিহাটিতে জয়ী অভয়ার মা, 'প্রার্থনার জোর বাড়ল': আবেগঘন পোস্ট মিমি-অঙ্কুশ-শ্রুতি-সৌরভের

Mimi Shruti Supports R G Kar Victim mother: ব্যক্তিগত শোক আর ন্যায়বিচারের দাবিকে সঙ্গী করে পানিহাটিতে বাজিমাত করলেন রত্না দেবনাথ। তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করে বিধানসভায় পৌঁছলেন আরজি করের সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা। রত্না দেবীর এই জয়ে আবেগপ্রবণ টলিপাড়া— শ্রুতি দাসের প্রণাম থেকে মিমির শুভেচ্ছাবার্তা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 5, 2026, 04:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে সবচেয়ে বড় চমক হয়ে থাকল পানিহাটি কেন্দ্র। ক্ষমতার আস্ফালন বনাম এক সন্তানহারা মায়ের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিলেন তিনি। কিন্তু এই জয় নিছকই রাজনৈতিক নয়, একে ‘ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের জয়’ হিসেবেই দেখছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে টলিপাড়ার তারকারা।

জয়ের খবর নিশ্চিত হতেই রত্না দেবনাথ ফেসবুকে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় লেখেন, “আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি— আমি জিতলে গোটা পানিহাটিবাসী জিতবে।” তবে জয়ের আনন্দ তাঁর চোখেমুখে নেই, বরং সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মেয়ের বিচারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সেই পরিচিত কাঠিন্য। বিধানসভার টিকিট এবার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে প্রতিবাদের এক নতুন হাতিয়ার।

রত্না দেবনাথের এই জয়ে আপ্লুত টলিপাড়া। ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রুতি দাস সরাসরি তাঁকে ‘জেঠিমা’ সম্বোধন করে লেখেন, “জেঠিমা প্রণাম। আপনার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। এবার প্রার্থনার জোর বাড়ল, যেন ডক্টর দিদি বিচার পান।” 

রত্না দেবনাথের ছবি শেয়ার করে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছেন অঙ্কুশ হাজরাও। অভয়ার মায়ের জয়ের খবর শেয়ার করেছেন সৌরভ দাসও। অন্যদিকে, তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীও এই জয়কে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন। অভয়ার মায়ের জয়ের ছবি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে মিমি লেখেন, “২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথ, পানিহাটি আসনে জয়ী। এই জয়টা ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে। কোনও জয়ই আপনার ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না।” মিমির এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি একসময় তৃণমূলের সাংসদ থাকলেও এই জয়কে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে দেখেছেন।

২০২৪-এর অগস্টে ঘটে যাওয়া সেই নৃশংস ঘটনার পর ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিলেন রত্না দেবনাথ। ২০২৬-এর নির্বাচনে তাঁর বিজেপিতে যোগদান নিয়ে সমালোচকরা ‘রাজনৈতিক স্টান্ট’-এর তকমা দিলেও পানিহাটির মানুষ প্রমাণ করে দিলেন যে, তাঁরা সাধারণ মানুষের আবেগ ও ব্যক্তিগত শোককে সম্মান জানিয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থীর এই পরাজয় বুঝিয়ে দিল, আরজি কর ইস্যু আজও সাধারণ মানুষের মনে কতখানি তাজা। নিজের মেয়ের বিচারের দাবিতে এবার বিধানসভার অন্দরে সরব হবেন রত্না দেবনাথ, আর সেই প্রার্থনায় বুক বাঁধছে গোটা রাজ্য।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

