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Riddhi Sen: 'বিশ্বাস বাবু আজকে গুপী হলেন, বাঘাদের আনন্দ দেখে মজা লাগছে', স্বরূপ গ্রেফতারে ব্যঙ্গ ঋদ্ধির

Ridhhi Sen on Swarup Biswas: ব্যঙ্গার্থক সেই পোস্টে 'বিশ্বাস ব্রাদার্স' সম্বোধন করে স্বরূপ বিশ্বাসকে রীতিমতো তুলোধোনা করেছেন অভিনেতা। এমনকি বিগত ১৫ বছর গোঁফ চুরির মিথ্যে অভিযোগে গর্জন করেছেন বলেও অভিযোগ ঋদ্ধি৷ 

Published: Jun 05, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:42 PM IST
Riddhi Sen: 'বিশ্বাস বাবু আজকে গুপী হলেন, বাঘাদের আনন্দ দেখে মজা লাগছে', স্বরূপ গ্রেফতারে ব্যঙ্গ ঋদ্ধির
Image Credit: ফাইল ছবি

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