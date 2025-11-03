Riju Biswas: 'সবাইকে মেসেজ করা ভুল হয়েছে, এখন আমার মাকেও...', বিতর্কের মুখে পড়ে ক্ষমা চাইলেন ঋজু...

Riju Biswas: 'সবাইকে মেসেজ করা ভুল হয়েছে, এখন আমার মাকেও...', বিতর্কের মুখে পড়ে ক্ষমা চাইলেন ঋজু...
Riju Biswas Saree Controversy: একাধিক মহিলাকে মেসেজ করে বিরক্ত! ঘটনার সূত্রপাত হয় এক উঠতি মহিলার শেয়ার করা স্ক্রিনশট থেকে। এবার ক্ষমা চাইলেন অভিনেতা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা ঋজু বিশ্বাসকে (Riju Biswas) নিয়ে যে শোরগোল শুরু হয়েছিল, অবশেষে সেই বিতর্কে ইতি টানতে নিজেই মুখ খুললেন অভিনেতা। একাধিক মহিলার কাছে 'রাতবিরেতে' মেসেজ করে উত্যক্ত করার অভিযোগ ওঠার পর এবার ফেসবুক লাইভে এসে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন।
আরও পড়ুন- Amol Muzumdar: সচিন-কাম্বলির দাপটে বিশ্ব রেকর্ড করেও চান্স পাননি জাতীয় দলে, আজ সেই অমলই বিশ্বসেরা...
ঘটনার সূত্রপাত হয় এক উঠতি মহিলার শেয়ার করা স্ক্রিনশট থেকে। সেই স্ক্রিনশটে দেখা যায়, ঋজু বিশ্বাস তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, "BTW ইউ লুক গুড ইন শাড়ি!" এই একটি মন্তব্য থেকেই অভিযোগের বন্যা শুরু হয়। একে একে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও বহু মহিলা একই ধরনের স্ক্রিনশট তুলে ধরে ঋজুর বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনেন। ঋজুর ব্যক্তিগত জীবনে কার্যত সুনামির মতো আছড়ে পড়ে এই বিতর্ক।
দীর্ঘ ট্রোলিং এবং মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখে পড়ে অবশেষে অভিনেতা নিজেই মাঠে নামেন। তিনি স্পষ্ট জানান, গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি খুবই হতাশ ও বিরক্ত। ঋজু বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে ট্রোল শুরু হলেও, তাঁর মাকেও কটাক্ষ শুনতে হচ্ছে। তাঁর মা তাঁকে বলেছেন যে সবাই তাঁর উপর বিরক্ত। মায়ের কথাতেই তিনি লাইভে এসে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।
আরও পড়ুন- Shah Rukh Khan: 'কিং' শাহরুখ খানের সাম্রাজ্য! পর্দার প্রেমিক থেকে ১২,৪৯০ কোটির বাদশা...
অভিনেতা জানান, ইন্ডাস্ট্রির কিছু সিনিয়র দাদা-দিদি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। এরপরেই তিনি ক্ষমা চেয়ে বলেন, "আমি একটা কথাই বলতে চাই আমি কিন্তু কাউকে কোনও রকম বাজে উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও কথা বলিনি, বা বলতে চাইনি। তাই আমার মন্তব্য যদি কারোর খারাপ লেগে থাকে, আমি তাঁদের কাছে সরি বলছি। আর এই জিনিসটাকে নোংরামির দিকে নিয়ে যাবেন না দয়া করবেন। আমার কোনও বাজে বা খারাপ উদ্দেশ্য কখনওই ছিল না। বাকিটা আপনাদের উপর। আপনারা ভালো থাকবেন।"
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)