English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Riju Biswas: 'সবাইকে মেসেজ করা ভুল হয়েছে, এখন আমার মাকেও...', বিতর্কের মুখে পড়ে ক্ষমা চাইলেন ঋজু...

Riju Biswas Saree Controversy: একাধিক মহিলাকে মেসেজ করে বিরক্ত! ঘটনার সূত্রপাত হয় এক উঠতি মহিলার শেয়ার করা স্ক্রিনশট থেকে। এবার ক্ষমা চাইলেন অভিনেতা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 3, 2025, 05:17 PM IST
Riju Biswas: 'সবাইকে মেসেজ করা ভুল হয়েছে, এখন আমার মাকেও...', বিতর্কের মুখে পড়ে ক্ষমা চাইলেন ঋজু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা ঋজু বিশ্বাসকে (Riju Biswas) নিয়ে যে শোরগোল শুরু হয়েছিল, অবশেষে সেই বিতর্কে ইতি টানতে নিজেই মুখ খুললেন অভিনেতা। একাধিক মহিলার কাছে 'রাতবিরেতে' মেসেজ করে উত্যক্ত করার অভিযোগ ওঠার পর এবার ফেসবুক লাইভে এসে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Amol Muzumdar: সচিন-কাম্বলির দাপটে বিশ্ব রেকর্ড করেও চান্স পাননি জাতীয় দলে, আজ সেই অমলই বিশ্বসেরা...

ঘটনার সূত্রপাত হয় এক উঠতি মহিলার শেয়ার করা স্ক্রিনশট থেকে। সেই স্ক্রিনশটে দেখা যায়, ঋজু বিশ্বাস তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, "BTW ইউ লুক গুড ইন শাড়ি!" এই একটি মন্তব্য থেকেই অভিযোগের বন্যা শুরু হয়। একে একে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও বহু মহিলা একই ধরনের স্ক্রিনশট তুলে ধরে ঋজুর বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনেন। ঋজুর ব্যক্তিগত জীবনে কার্যত সুনামির মতো আছড়ে পড়ে এই বিতর্ক।

দীর্ঘ ট্রোলিং এবং মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখে পড়ে অবশেষে অভিনেতা নিজেই মাঠে নামেন। তিনি স্পষ্ট জানান, গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি খুবই হতাশ ও বিরক্ত। ঋজু বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে ট্রোল শুরু হলেও, তাঁর মাকেও কটাক্ষ শুনতে হচ্ছে। তাঁর মা তাঁকে বলেছেন যে সবাই তাঁর উপর বিরক্ত। মায়ের কথাতেই তিনি লাইভে এসে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

আরও পড়ুন- Shah Rukh Khan: 'কিং' শাহরুখ খানের সাম্রাজ্য! পর্দার প্রেমিক থেকে ১২,৪৯০ কোটির বাদশা...

অভিনেতা জানান, ইন্ডাস্ট্রির কিছু সিনিয়র দাদা-দিদি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। এরপরেই তিনি ক্ষমা চেয়ে বলেন, "আমি একটা কথাই বলতে চাই আমি কিন্তু কাউকে কোনও রকম বাজে উদ্দেশ্য নিয়ে কোনও কথা বলিনি, বা বলতে চাইনি। তাই আমার মন্তব্য যদি কারোর খারাপ লেগে থাকে, আমি তাঁদের কাছে সরি বলছি। আর এই জিনিসটাকে নোংরামির দিকে নিয়ে যাবেন না দয়া করবেন। আমার কোনও বাজে বা খারাপ উদ্দেশ্য কখনওই ছিল না। বাকিটা আপনাদের উপর। আপনারা ভালো থাকবেন।"

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Riju BiswasRiju Biswas ControversyBouchakotha Kao ActorSaree ControversyHarassment Allegations
পরবর্তী
খবর

Sharukh Khan: 'আমি বাইরে বেরোতে পারব না!' ষাটের জন্মদিনেই ছন্দপতন কিং খানের! মন্নতের বাইরে কান্না, হাহাকার...

.

পরবর্তী খবর

Jyotipriyo Mallick: বড় খবর! রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উপর হামলা! কোমরে...