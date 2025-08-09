English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rituparna Sengupta: কিছুদিন আগেই তাঁর ছবি 'গুডবাই মাউন্টেন' মুক্তি পেয়েছে। আরও একটা ছবি 'বেলা' শীঘ্রই রিলিজ করবে। তবে শুধু সিনেমাতেই আটকে নেই ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এসবের মাঝে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এক নতুন রূপে বাংলার দর্শক দেখতে পাবেন ঋতুপর্ণাকে। 

সৌমিতা মুখার্জি | Updated By: Aug 9, 2025, 07:14 PM IST
Rituparna Sengupta: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নতুন রূপে ঋতুপর্ণা! এবার কোন ভূমিকায় 'ম্যাডাম সেনগুপ্ত'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডে অন্যতম ব্যস্ততম নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta)। অভিনয়, প্রযোজনা, আরও নানা রকমের দায়বদ্ধতা--সব কিছু হাসি মুখে সামলে নেন ম্যাডাম সেনগুপ্ত। কিছুদিন আগেই তাঁর একটি ছবি 'গুডবাই মাউন্টেন' মুক্তি পেয়েছে। সেই ছবি নিয়ে খুবই ব্যস্ত নায়িকা। আরও একটা ছবি 'বেলা' শীঘ্রই রিলিজ করবে। সেই ছবির প্রচার কাজ নিয়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে। এসবের মাঝে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এক নতুন রূপে বাংলার দর্শক ঋতুপর্ণাকে দেখতে পাবেন। এবার একেবারে অন্যরকম ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।

সকলেই প্রায় আমরা জানি ঋতুপর্ণার প্রযোজনা সংস্থা 'ভাবনা আজ ও কাল'। এই সংস্থা যে শুধু ছবি প্রযোজনা করে তাই না, অনেক রকম অনুষ্ঠান করে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ঋতুপর্ণা এবং ওঁর 'ভাবনা আজ ও কাল' এক অভিনব নৃত্যানুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে। এর আগেও বেশ কয়েকটা নৃত্যানুষ্ঠানে ঋতুপর্ণাকে দেখা গেছে ঠিকই, তবে এবারের প্রয়াস একেবারেই আলাদা। রবীন্দ্রনৃত্য, ধ্রুপদীনৃত্যর মিশেল ফুটে উঠবে এবারের পরিবেশনায়। 

১৪ আগস্ট, কলামন্দিরে সন্ধ্যা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ' এন ইভিনিং অফ রিদিম এন্ড রাগা'। এই অনুষ্ঠানেই ঋতুপর্ণা পরিবেশনা করবেন তাঁর অভিনব নৃত্যভাবনা। ঋতুপর্ণার কথায়, "এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুবই ভাল লাগছে। তাবড় তাবড় ধ্রুপদী শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করছেন। ছন্দ এবং ধ্রুপদী রাগকে মাথায় রেখে নৃত্যপরিকল্পনা করেছি। আশা করছি মানুষের ভাল লাগবে।"

ঋতুপর্ণার নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ সেতারবাদক উস্তাদ শাহিদ পারভেজ এবং  তবলাবাদক পন্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের যুগল পরিবেশনা। ধ্রুপদীসঙ্গীত দুনিয়ায় এই দুই দিকপালের বাজনা শোনার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকতে চলেছে কলকাতা। অনুষ্ঠানের অন্যতম চমক সুপ্রিয় গাঙ্গুলির ধ্রুপদী সঙ্গীত পরিবেশন, তবলায় সঙ্গত করবেন ডি সুব্রত। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাগ এবং ছন্দের মিশেলে এক অনন্য সন্ধ্যা উপহার দিতে চলেছে 'এন ইভিনিং অফ রিদিম এন্ড রাগা'। এমন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন আদনাই এবং সারঙ। টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। এমন অভিনব অনুষ্ঠানের স্বাক্ষী থাকতে গেলে এখনই টিকিট কেটে ফেলুন।

 

