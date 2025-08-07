Ritwick Chakraborty: 'অমিত মালপোয়া বলে কেউ নেই', মালব্যকে খোঁচা ঋত্বিকের...

Ritwick Chakraborty: 'অমিত মালপোয়া বলে কেউ নেই', মালব্যকে খোঁচা ঋত্বিকের...
Ritwick Chakraborty on Amit Malviya: বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর দাবি, বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষাই নেই। এরপরেই রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সমাজের সবস্তরের মানুষ এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হন। সেই প্রসঙ্গেই অমিত মালব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাভাষাকে বাংলাদেশিভাষা বলেছে অমিত শাহ অধীনস্থ দিল্লি পুলিস। আর তার পরে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর (Amit Malviya) দাবি, বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষাই নেই! এর বিরোধিতায় গর্জে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশ। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সমাজের সবস্তরের মানুষ এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হন।
অমিত মালব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী (Ritwick Chakraborty)। নিজের ফেসবুক পেজে মালপোয়া থেকে মালটা (লেবু) একের পর এক খোঁচা দিয়েছেন অভিনেতা। ঋত্বিক লেখেন, ‘আমরা সবাই জানি অমিত মালপোয়া বলে কেউ নেই। আবার মালটা বলে একটা লেবু আছে যেটা বেশি কচলালে তিতা হয় কিনা জানি না। এদিকে, অমিত মালব্য বলে একজন নাকি আছে। তার ব-এ য ফলাটা সবাই নিজের কাছে জমা রাখুক তাহলে শুধু মালটা পড়ে থাকবে।’
প্রসঙ্গত, এক্স হ্য়ান্ডেলে অমিত মালব্য লেখেন, 'দিল্লি পুলিস অনুপ্রবেশকারীদের ভাষাকে বাংলাদেশি বলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, বিপজ্জনকভাবে উসকানিমূলকও'। তাঁর দাবি, বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই। বাঙালি বলতে জাাতিসত্তাকে বোঝায়, এটা ভাষাগত অভিন্নতা নয়'।
মালব্যর বক্তব্যে ভাষাবিদ পবিত্র সরকার বলেন, 'মুর্খতার কোনও বিকল্প হয় না। আমি এই ধরণে অশিক্ষিত কথাবার্তা, একজন আইটি সেলের প্রধান বলবেন, আশা করিনি। বিজেপি যদি আশা করে থাকে যে, বাংলার তাঁরা ভোটে জিতবেন, তাহলে তাঁদের কোনও প্রতিযোগী বা শক্রর দরকার হবে না। অমিত মালব্যের মতো লোকেরাই বিজেপির ভরাডুবির জন্য দায়ী হবেন। বেশি কথা খরচ করাটাও অবান্তর'।
