Roi Roi Binale: ছবি মুক্তির আগের দিন জুবিন গার্গের স্ত্রী, গরিমা সাইকিয়া গার্গ, বৃহস্পতিবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে প্রয়াত স্বামীর লেখা একটি হাতে লেখা চিঠি শেয়ার করেন। সেই চিঠি পড়ে চোখে জল ভক্তদের। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 31, 2025, 09:19 PM IST
Zubeen Garg Last Film: 'আরেকটু অপেক্ষা করো...', মৃত্যুর ৪ দিন আগে হাতে লেখা জ়ুবিনের সেই চিঠিই প্রকাশ্যে আনলেন স্ত্রী গরিমা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ১৯ সেপ্টেম্বর আচমকাই প্রয়াত হন অসমের কালচারাল আইকন জ়ুবিন গর্গ (Zubeen Garg)। মুহূর্তের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে অসমের ঘরে ঘরে। প্রিয় তারকার চলে যাওয়া বিশ্বজুড়ে সব সংগীতপ্রেমীদের কাছেই হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত শোক। সেই শোকে ভাসেন আপামর অসমবাসী। প্রায় এক মাস কেটে গেলেও এখনও শোকস্তব্ধ অসম। এরই মাঝে  ৩১ অক্টোবর মুক্তি পেল তাঁর শেষ কাজ, মিউজিক্যাল ড্রামা ফিল্ম 'রয় রয় বিনালী' (Roi Roi Binale)। ভারতের ৪৬টি শহরে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি। অসমের ৯১ স্ক্রিনে চলছে প্রায় ৮০০ শো। 

ছবি মুক্তির আগের দিন জুবিন গার্গের স্ত্রী, গরিমা সাইকিয়া গার্গ, বৃহস্পতিবার তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে প্রয়াত স্বামীর লেখা একটি হাতে লেখা চিঠি শেয়ার করে এক আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করেন। জুবিন এই চিঠিটি তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে, ১৫ সেপ্টেম্বর, লিখেছিলেন। চিঠিতে অহমিয়া ভাষায় লেখা ছিল, যার বাংলা অনুবাদ: "অপেক্ষা করো, আরেকটু অপেক্ষা করো, আমার নতুন ছবি আসছে। দেখতে এসো। ভালোবাসা, জুবিন দা।"

চিঠিটির ছবি শেয়ার করে গরিমা অহমিয়া ভাষায় লেখেন যার বাংলা তর্জমা, "১৫ সেপ্টেম্বর লেখা তোমার চিঠিগুলো... তোমার প্রিয়জনদের জন্য এক ভালোবাসার আবেদন! সবকিছু আমার হৃদয়ে আঘাত করছে, গোল্ডি! কিন্তু এর মাঝেও আমার শূন্য হৃদয়ে অন্য প্রশ্নগুলো জ্বলছে— ১৯ সেপ্টেম্বর কী হয়েছিল? কীভাবে, কেন? কোথাও শান্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু এই উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত যেন আমি শ্বাস নিতে পারছি না।"

'রয় রয় বিনালী' জুবিন গার্গের শেষ ছবি। অহমিয়া এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন রাজেশ ভূঞা। এটি একটি মিউজিক্যাল ড্রামা ফিল্ম। অভিনয় করেছেন জুবিন গার্গ, জয় কশ্যপ, অচুর্য্য বরপাত্র, মৌসুমী আলিফা, যশশ্রী ভূঞা, কৌশিক ভরদ্বাজ এবং অন্যান্যরা। ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন পোরান বরকটকি এবং স্বয়ং জুবিন গার্গ।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Zubeen GargRoi Roi Binale ReleaseGarima Saikia Garg
