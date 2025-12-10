Ronkini Bhavan on ZEE5 Bangla: রহস্যে মোড়া 'রঙ্কিনী ভবন', আসছে নতুন সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার...
Bengali web series: জি ফাইভ বাংলা আসছে তাদের নতুন সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার সিরিজ 'রঙ্কিনি ভবন', যেখানে এক নববধূর চোখে ধরা পড়বে এক রহস্যময় জমিদার বাড়ির অন্ধকার অতীত। অভ্রজিত সেন পরিচালিত এই সিরিজে ওটিটি-তে আত্মপ্রকাশ করছেন শ্যামৌপ্তি মুদ্রল ও গৌরব রায় চৌধুরী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার পর্দায় আসছে এক নতুন রহস্যঘন অধ্যায় জি ফাইভ বাংলার আসন্ন অরিজিনাল সিরিজ 'রঙ্কিনী ভবন'। এক নিঃসঙ্গ, প্রাচীন জমিদার বাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ইতিমধ্যেই দর্শকদের কৌতূহলের কেন্দ্রে। সিরিজের প্রথম ঝলকেই স্পষ্ট, এখানে মৃত্যু শুধুই একটি ঘটনা নয়, বরং এক অভ্যস্ত রীতি, যার মধ্যে পা রাখে এক নববধূ।
অভ্রজিত সেন পরিচালিত এই সিরিজের কেন্দ্রে রয়েছেন যূথিকা, এক তরুণী, যিনি বিয়ে করে প্রবেশ করেন রঙ্কিনী পরিবারের অন্দরমহলে। কিন্তু এই বাড়ির ইতিহাস যেন এক অন্ধকার গহ্বর, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জমে আছে ভয়, গোপন রীতি আর অশরীরী আতঙ্ক। যূথিকার চোখ দিয়ে দর্শক আবিষ্কার করবেন এক অজানা, রহস্যময় জগত।
সিরিজের কাস্টিংও যথেষ্ট চমকপ্রদ। যূথিকার ভূমিকায় থাকছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি, আর আদিত্যনাথের চরিত্রে গৌরব রায় চৌধুরী। দুজনেই এই সিরিজের মাধ্যমে ওটিটি-তে পা রাখছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বিদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়(পদ্মাবতী), যাঁর অভিনয়ে রঙ্কিনী পরিবারের আবেগের স্তরগুলি আরও গভীরতা পাবে। এছাড়াও রয়েছেন আভেরি সিংহ রায় (বলরী), সিদ্ধার্থ ঘোষ (শিবনাথ), অনিরুদ্ধ গুপ্ত (রুদ্রনাথ), ঈশানী সেনগুপ্ত (কমলিনী) এবং সুহোত্র মুখোপাধ্যায় (মানস মাহাতো)। এই শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এক রহস্যে মোড়া, আবেগে ভরপুর জগৎ।
জি ফাইভ বাংলার বিজনেস হেড রুষা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার গল্প বলার ঐতিহ্যকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। 'রঙ্কিনি ভবন'-এর মাধ্যমে আমরা এমন থ্রিলার তৈরি করতে চাই, যা সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং ঘরানাভিত্তিকভাবে নতুন মাত্রা যোগ করে।'
সিরিজটির প্রথম ঝলকেই দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত অরিজিনাল ড্রামা হয়ে উঠতে চলেছে 'রনকিনী ভবন'।
এই সিরিজ শুধু একটি থ্রিলার নয়, বরং বাংলার সাংস্কৃতিক আবহে গড়ে ওঠা এক আধুনিক ভয়ের কাহিনি,যেখানে অতীত আর বর্তমানের সীমানা মুছে যায়, আর প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক অজানা গল্প।
