Roopa Ganguly on Pankaj Dheer: 'আমার সবচেয়ে হ্যান্ডসাম বন্ধু', পঙ্কজের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভেঙে পড়লেন রূপা...

Roopa Ganguly on Pankaj Dheer: 'আমার সবচেয়ে হ্যান্ডসাম বন্ধু', পঙ্কজের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভেঙে পড়লেন রূপা...
Pankaj Dheer Death: 'মহাভারত'-এর সেটের পুরোনো স্মৃতিচারণ করে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "নিতিশ ভরদ্বাজের পর সেটে পঙ্কজ ধীরই ছিলেন সবচেয়ে হ্যান্ডসাম পুরুষ। আমি ভাবতেই পারছি না যে উনি এত কম বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমি খুবই দুঃখিত এই খবর শুনে।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিআর চোপড়ার (BR Chopra) 'মহাভারত'-এ (Mahabharat) দ্রৌপদী (Draupadi) ও কর্ণের (Karan) চরিত্রে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (Roopa Ganguly) ও পঙ্কজ ধীর (Pankaj Dheer) । বুধবার পঙ্কজের মৃত্যুতে কার্যত ভেঙে পড়েন অভিনত্রী। পঙ্কজ ধীরের মৃত্যুর খবর রূপা পান তাঁর আরেক সহ-অভিনেতা নিতিশ ভরদ্বাজের ( Nitish Bharadwaj) থেকে, মহাভারতে যিনি কৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নিতিশের ফোন পাওয়ার পরেই ভেঙে পড়েন রূপা।
অভিনেত্রী সংবাদমাধ্য়মে জানান, "আমি ভাবতেই পারছি না যে উনি এত কম বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমি খুবই দুঃখিত এই খবর শুনে। আমার বলার মতো কোনো ভাষা নেই"। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েই প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতা পঙ্কজ ধীর । এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তিনি অভিনেতার অসুস্থতার খবর জানতেন না। কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলেন, "প্রায় এক বছর আগে হয়তো একবার তাঁর সঙ্গে টেক্সটে কথা হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার কথা তিনি আমাকে একবারও বলেননি।"
'মহাভারত'-এর সেটের পুরোনো স্মৃতিচারণ করে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "নিতিশ ভরদ্বাজের পর সেটে পঙ্কজ ধীরই ছিলেন সবচেয়ে হ্যান্ডসাম পুরুষ। আমি তাঁকে টেক্সট করে 'আমার সবচেয়ে হ্যান্ডসাম বন্ধু' বলেও ডাকতাম। তিনি জানতেন যে সবাই তাঁকে 'হ্যান্ডসাম' বলত। কিন্তু তিনি একজন অত্যন্ত ভদ্র, শান্ত এবং মার্জিত মানুষ ছিলেন। পুনীত ইসার এবং ফিরোজ খান (অর্জুন) একটু চঞ্চল ছিলেন। কিন্তু পঙ্কজ সবসময়ই সংযত একজন মানুষ ছিলেন।"
রূপা গঙ্গোপাধ্যায় শেষ কবে তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করেছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, "সেটা বহু বছর আগের কথা। আমি অল্প সময়ের জন্য মুম্বই যাই। সেখানে যাওয়ার আগে আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে জানাই। আমার মনে আছে, একবার পঙ্কজ এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আরেকবার তিনি আসতে পারেননি। তবে আমরা টেক্সটে মাঝেমধ্যেই কথা বলতাম।"
এর আগে এক সাক্ষাৎকারে পঙ্কজ ধীর বলেছিলেন যে তিনি তাঁর গোঁফ কাটতে নারাজ ছিলেন, যার ফলে বিআর চোপড়া তাঁকে শো থেকে বাদ দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন। তিনি অর্জুনের চরিত্র থেকে বাদও পড়েন। পরে কর্ণের চরিত্রে তাঁকে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় মনে করে বলেন, "এই গল্পগুলো আমি শুনেছি। কিন্তু আমরা কখনও তা নিয়ে আলোচনা করিনি, কারণ আমার চরিত্র দ্রৌপদীকে শোতে আনার অনেক আগেই পাণ্ডবদের কাস্টিং হয়ে গিয়েছিল।"
'মহাভারত' ছাড়াও পঙ্কজ ধীর তাঁর অভিনীত আরও একটি জনপ্রিয় চরিত্র রাজা শিবদত্তের জন্য বিশাল ফ্যানবেস তৈরি করেছিলেন। এই চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন ১৯৯৪-১৯৯৬ সালের কাল্ট টিভি শো 'চন্দ্রকান্তা'তে। সাম্প্রতিক সময়ে পঙ্কজ ধীরকে 'তিন বহু রানিয়াঁ', 'রাজা কি আয়েগি বারাত', 'রং বদলতি ওঢ়নি' এবং 'সসুরাল সিমার কা'-র মতো ধারাবাহিকেও দেখা গেছে।
