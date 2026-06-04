/Tollywood Violence: রণক্ষেত্র টলিউড: টেকনিশিয়ানদের ওপর ইট-ডিম বৃষ্টি, বিস্ফোরক রুদ্রনীল ঘোষ

রণয় তেওয়ারি: টলিপাড়ায় রাজনৈতিক পালাবদলের হাওয়া লাগতেই ধুন্ধুমার কাণ্ড টালিগঞ্জে। বিজেপির তারকা বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী পুরোনো ফেডারেশন ভেঙে নতুন সংগঠন (EIMPCC) ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রণক্ষেত্রের রূপ নিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও চত্বর। চলল দফায় দফায় হাতাহাতি, মুহুর্মুহু ইটবৃষ্টি এবং ডিম ছোড়াছুড়ি। পরিস্থিতি এতটাই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত লাঠি উঁচিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় পুলিশকে। আর এই নজিরবিহীন অশান্তির রেশ টলিউড ছাড়িয়ে সোজা আছড়ে পড়ল নন্দন চত্বরে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তপ্ত স্টুডিও পাড়া থেকে সোজা নন্দনে এসে পৌঁছান অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। সেখানে আগে থেকেই জমা হয়েছিলেন ক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত টেকনিশিয়ানদের একটি প্রতিনিধি দল। তাঁরা নিজেদের একগুচ্ছ অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা চিঠির আকারে রুদ্রনীলের হাতে তুলে দেন। টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক বয়ান দেন অভিনেতা। সরাসরি নিশানা করেন অশান্তি পাকানো ‘বহিরাগত’দের।
সকালের এই নজিরবিহীন হিংসা নিয়ে মুখ খুলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন রুদ্রনীল ঘোষ। আক্রমণকারীদের কড়া ভাষায় তুলোধোনা করে তিনি বলেন, “আজ সকালে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক। টেকনিশিয়ানদের ওপর যেভাবে আঘাত করা হয়েছে, ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়েছে, মানুষ আহত হয়েছেন—তা কোনোভাবেই কাম্য নয়।”
এখানেই শেষ নয়, টলিপাড়ার কাজের পরিবেশ নষ্ট করার নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, “যাঁরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তাঁরা আর যাই হোন না কেন, টলিউড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষ হতেই পারেন না।” রুদ্রনীলের স্পষ্ট ইঙ্গিত, কিছু বহিরাগত অসৎ উদ্দেশ্যে টলিপাড়ার চাকা স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।
ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য বুধবার। বিজেপির তারকা বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী টলিপাড়ার দীর্ঘদিনের পুরোনো ফেডারেশন ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন একটি কনফেডারেশন (EIMPCC) গড়ার ডাক দেন। ২৬টি গিল্ডকে একধাক্কায় কমিয়ে মাত্র ৪টি বিভাগে নামিয়ে আনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। এই খোলনলচে বদলের সিদ্ধান্তের পরই বৃহস্পতিবার সকালে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। আর সেখানেই দু-পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়।
আবাসর টেকনিশিয়ানদের একাংশের দাবি, বিদায়ী নেতারা নিজেদের পদ এবং আখের গোছাতে বাইরে থেকে লোক এনে নোংরামি করছেন। নন্দনে আসা কর্মীরা অভিযোগ করেন, বহিরাগতরা স্টুডিওতে ঢুকে তাঁদের লক্ষ্য করে কটাক্ষ ছুড়েছেন এবং ‘চোর’ স্লোগান দিয়েছেন। এই একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেই এখন ফুঁসছে টলিপাড়ার একাংশ।
অতীতে যে সমস্ত কঠিন নিয়মের বেড়াজালে পড়ে টেকনিশিয়ানদের কাজ করতে কালঘাম ছুটত, তার দ্রুত পরিবর্তন চাইছে সবাই। রাজ্যে নতুন সরকার আসায় বিনোদন জগতের কর্মীদের মনেও এক নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। রুদ্রনীল জানান, টেকনিশিয়ান ভাই-বোনদের সমস্ত সমস্যার খতিয়ান সম্বলিত চিঠি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে।
পাপিয়া অধিকারীর নতুন নির্দেশিকা ঘিরে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রুদ্রনীল কৌশলী অবস্থান নেন। তিনি বলেন, “এই নির্দিষ্ট ব্যাপারে আমি বলতে পারব না। সকলেই নিজের মতো করে ভালো করার চেষ্টা করছেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক।”
মুখ্যমন্ত্রী যে টলিউডের সমস্ত খবরাখবর রাখছেন, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিনেতা বলেন, “মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশা, সবটা যেন ঠিকঠাক মিটে যায়। কোনো রকমের অরাজকতা বা স্বৈরাচারী মানসিকতা বরদাস্ত করা হবে না। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে শিল্পজগৎকে ভালোবাসেন এবং চান সবাই একসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে কাজ করুক। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের হাত ধরে দ্রুত সব সমস্যার সমাধান করা হবে।” পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যাতে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা আর না ঘটে, তার জন্য পুলিশের সর্বোচ্চ মহলও কড়া নজরদারি শুরু করেছে বলে আশ্বস্ত করেছেন রুদ্রনীল।
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