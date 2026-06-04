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Tollywood Violence: রণক্ষেত্র টলিউড: টেকনিশিয়ানদের ওপর ইট-ডিম বৃষ্টি, বিস্ফোরক রুদ্রনীল ঘোষ

Rudranil Ghosh reacts on Tollygunge clash: রণক্ষেত্র টলিপাড়া! নতুন সংগঠন ঘিরে ধুন্ধুমার টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। চলল ইট-ডিম বৃষ্টি, পরিস্থিতি সামলাতে নামল পুলিশ। এই নজিরবিহীন অশান্তির পর নন্দনে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। আঙুল তুললেন 'বহিরাগত'দের দিকে। জানালেন, টলিপাড়ার এই অচলাবস্থা কাটাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 04, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:34 PM IST
Tollywood Violence: রণক্ষেত্র টলিউড: টেকনিশিয়ানদের ওপর ইট-ডিম বৃষ্টি, বিস্ফোরক রুদ্রনীল ঘোষ

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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