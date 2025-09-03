English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rudranil Ghosh on Anirban Bhattacharya: 'গান গেয়ে পেটের ভাত জোগাড় করছেন অনির্বাণ', রুদ্র-রোষে হুলিগানইজ়ম...

Hooligaanism: কলকাতার একটি কনসার্টের মঞ্চ থেকে ভাইরাল হুলিগানইজ়মের গান। সেই গানেই উঠে এসেছে SIR থেকে শুরু করে AI। কটাক্ষ করা হয়েছে তিন রাজনৈতিক দলের তিন প্রতিনিধিকেও। সেই গানেই ব্যবহার করা 'সনাতন' শব্দ থেকে শুরু বিতর্ক। এই বিতর্কেই অনির্বাণকে ক্ষমা চাইতে বললেন রুদ্রনীল। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 3, 2025, 04:48 PM IST
Rudranil Ghosh on Anirban Bhattacharya: 'গান গেয়ে পেটের ভাত জোগাড় করছেন অনির্বাণ', রুদ্র-রোষে হুলিগানইজ়ম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনির্বাণ ভট্টাচার্য (Anirban Bhattacharya) ও তাঁর দল হুলিগানইজ়ম (Hooligaanism) নিয়ে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে রাজ্যরাজনীতি। সম্প্রতি কলকাতার একটি কনসার্টের মঞ্চ থেকে ভাইরাল (Viral) তাঁদের গান। যে গানে তিন রাজনৈতিক দলের তিন প্রতিনিধিকে কটাক্ষ করে রয়েছে দু-এক লাইন। সেই তিন নেতা হলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh), দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ও শতরূপ ঘোষ (Shatarup Ghosh)। সেই গানেই উঠে এসেছে SIR থেকে শুরু করে AI। সেই গানেই সনাতন এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করেন গায়ক। সেই শব্দ থেকে শুরু বিতর্ক। অনির্বাণের নামে সাইবার ক্রাইম (Cyber Crime) লালবাজারে অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আরেক বিজেপি নেতা ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষও (Rudranil Ghosh)। 

আরও পড়ুন- Kunal Ghosh on Anirban Bhattacharya: অনির্বাণের 'তির্যক' হুলিগানইজ়মে তিনিও চরিত্র! রেগে না গিয়ে কুণাল বললেন, 'মজা লেগেছে, ভালো লেগেছে'...

অনির্বাণের সঙ্গে ছবিতে অভিনয়ও করেছেন রুদ্রনীল ঘোষ। তবে এবার এই একটি শব্দ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। রুদ্রনীল লেখেন, "বন্ধুবর অনির্বাণ ভট্টাচার্য তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আপনার এই অসচেতন,জ্ঞানহীন বক্তব্যের। আপনি মঞ্চে বললেন, 'সনাতন এসে গেছে.. আর সনাতনী?..সনাতন মানে আমি সনাতন ধর্মের কথা বলছি...আসেনি তো এখনো?..সনাতন ভারতে পৌঁছাতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে..সবাই এগিয়ে যায়.. আমরা পিছিয়ে যাব!!' ভাই, অনির্বাণ পৃথিবীর চুড়ান্ত মুর্খ ব্যাক্তিও জানেন সনাতন ধর্ম পৃথিবীর আদিতম ধর্ম বা জীবনচর্চা। তারপর বাকি ধর্ম গুলির জন্ম। আর আপনি বললেন, 'সনাতন এসে গেছে?', 'সনাতন ভারতে পৌঁছাতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে!' আপনি সজ্ঞানে বললেন এই কথা?"

অভিনেতা আরও লেখেন, "অন্য কোন ধর্ম সম্পর্কে এই ধরণের উক্তি করলে তারা এতক্ষণে  আপনাকে কোন স্থানে রাখতেন নিশ্চই জানেন! সবাই জানে,টলিউড মাফিয়ারা আপনার কাজ কেড়ে নিয়েছে, তাই গান গেয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক!! কিন্তু, যে "হুলিগানরা" আপনার পেটের ভাত কারা কাড়ল তা নিয়ে বা আরজিকর ডাক্তার হত্যা নিয়ে বা শিক্ষক পেটানো-শিক্ষা দূর্নীতি নিয়ে আপনার মুখে কুলুপ! অথচ অকারণ ছোট করছেন নিজের ধর্মকে? সনাতন ও সনাতনীকে?কাকে খুশি করতে?"

আরও পড়ুন- Anirban Bhattacharya: অনির্বাণের ব্যান্ড 'হুলিগানইজ়ম' নিয়ে হইচই! গানে এল শতরূপের গাড়ি, দিলীপের গোরুর দুধে সোনা আর...

অনির্বাণকে ক্ষমা চাইতেও বলেন রুদ্রনীল। অভিনেতা বলেন, "যদি সত্যই নিজের অজ্ঞানতা থেকে এই বক্তব্য রেখে থাকেন তাহলে জানান। দেখবেন সমস্ত সনাতনীরা দল-মত-ঝান্ডা-জীবিকা ভুলে আপনাকে ক্ষমা করবেন ও ভবিষ্যতে এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য না করার  অনুরোধ করবেন। আর যদি সজ্ঞানে থেকে এই ধরণের মন্তব্য করে থাকেন, তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিন। সনাতন ধর্ম আদি ও অনন্ত। আপনি আমি দুনিয়ায় থাকি বা না থাকি, সনাতন-সনাতনী  ছিল আছে ও থাকবে"।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

