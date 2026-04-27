Rupanjana Mitra: ওরা তো চোখ দিয়েই ধর্ষণ করে: বিজেপি ছাড়তেই রেপ থ্রেট, 'মা-কেও ছাড়ল না' বিস্ফোরক রূপাঞ্জনা

Rupanjana Mitra Allegedly Receives Rape Threats: রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হতে পারে, কিন্তু তার জন্য একজন নারীকে ধর্ষণের হুমকি? বিজেপি ছাড়তেই কদর্য আক্রমণের শিকার অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র। মা-কে নিয়েও করা হয়েছে কুৎসিত মন্তব্য। চুপ থাকলেন না অভিনেত্রীও, লাইভে এসে দিলেন কড়া জবাব। পশ্চিমবঙ্গকে মণিপুর বা উত্তরপ্রদেশ হতে দেবেন না বলে সাফ জানালেন তিনি। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 27, 2026, 04:07 PM IST
Rupanjana Mitra: ওরা তো চোখ দিয়েই ধর্ষণ করে: বিজেপি ছাড়তেই রেপ থ্রেট, 'মা-কেও ছাড়ল না' বিস্ফোরক রূপাঞ্জনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা নির্বাচনের পারদ যত চড়ছে, ততই তিক্ত হয়ে উঠছে রাজনৈতিক লড়াই। এবার সেই লড়াইয়ের আঁচ গিয়ে পড়ল টলিউড অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্রের ব্যক্তিগত জীবনে। ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পড়েছেন তিনি। কিন্তু সেই আক্রমণ যখন শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে 'ধর্ষণের হুমকি'তে গিয়ে ঠেকেছে, তখন আর চুপ থাকতে পারলেন না অভিনেত্রী। কড়া ভাষায় আক্রমণকারী ও বিজেপি শিবিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি।

আরও পড়ুন- Parambrata Chatterjee: জীবনের প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চে পরমব্রত, বাঙালির 'আত্মসম্মানের লড়াই'-এ সওয়াল করলেন মমতার পক্ষে

সম্প্রতি ফেসবুক লাইভে রূপাঞ্জনা মিত্র জানান, রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তনের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক কুরুচিকর মন্তব্য ধেয়ে আসছে। কেবল তাঁকেই নয়, তাঁর বয়স্ক মা-কেও এই কদর্য আক্রমণ করা হচ্ছে। অভিনেত্রী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন তোলেন, "নারী সুরক্ষা নিয়ে যারা বড় বড় কথা বলেন, তারা কীভাবে একজন নারীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্ষণের হুমকি দেন?"

বিজেপি সমর্থকদের দিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে রূপাঞ্জনা বলেন, “সত্যিকারের বাঙালিকে ভয় দেখাতে আসবেন না। আপনারা তো চোখ দিয়েই ধর্ষণ করে দেন। ভার্চ্যুয়ালি আক্রমণ করা সহজ, সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বলুন, তখন বোঝা যাবে কার কত দৌড়।” তিনি আরও যোগ করেন যে, দীর্ঘ ২৫ বছর টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে হাড়ভাঙা খাটুনি করে তিনি নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন। কোনো রাজনৈতিক দলের দয়ায় তাঁর পরিচিতি নয়।

আরও পড়ুন- New LPG Cylinder Booking and Price Rules: ১ মে থেকে বদলে যাচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডার ডেলিভারির নিয়ম, আবারও বাড়তে পারে গ্যাসের দাম?

বিজেপির 'গুন্ডা কালচার'কে আক্রমণ করে তিনি দাবি করেন, এই ধরনের হুমকি আসলে দলের চারিত্রিক বহিঃপ্রকাশ। অভিনেত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "যারা ক্ষমতায় আসার আগেই একজন নারীকে এমন ভাষায় আক্রমণ করছে, তারা ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের কী দশা হবে তা সহজেই অনুমেয়।" কঙ্গনা রানাউত বা ভোজপুরি তারকাদের দিয়ে প্রচার চালানো নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বিজেপি বর্তমানে বহিরাগত তারকাদের নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু বাংলার মা-বোনেদের সম্মান রক্ষায় তারা ব্যর্থ।

রূপাঞ্জনা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই বিষয়টিকে তিনি হালকাভাবে নিচ্ছেন না। যারা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে হেনস্থা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করছেন। তার কথায়, “পশ্চিমবঙ্গকে কোনোভাবেই উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর বা গুজরাট হতে দেব না।” রাজনৈতিক মহল মনে করছে, নির্বাচনের ঠিক মুখে রূপাঞ্জনার এই প্রতিবাদ সাধারণ নারী ভোটারদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Rhea Chakraborty: সুশান্ত রাজপুতের রহস্যমৃত্যু মামলায় নাটকীয় মোড়: প্রেমিকা রিয়াকে কোর্টের চূড়ান্ত নিদান, কেঁপে গেল বলিউড
Gurugram Shocker: শরীরী সুখ নিতে শক্তিবর্ধক ওষুধ, বেঘোরে মারা গেল যুবক প্রেমিক