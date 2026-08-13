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রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে নিরাপত্তারক্ষীর চাকরি হারিয়েছেন শোভন! এবার একমঞ্চে রূপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে কনসার্ট

Rupankar Bagchi LIVE IN Concert: রবীন্দ্রসংগীত গেয়েই ভাইরাল হয়েছিলেন। আর তারপরেই নিরাপত্তারক্ষীর চাকরি হারিয়েছেন শোভন চক্রবর্তী! আর এবার তিনিই একমঞ্চে রূপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে কনসার্ট করবেন!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 13, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 04:22 PM IST
রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে নিরাপত্তারক্ষীর চাকরি হারিয়েছেন শোভন! এবার একমঞ্চে রূপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে কনসার্ট
Image Credit: শোভনের পাশে রূপঙ্কর

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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