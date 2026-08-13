/রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে নিরাপত্তারক্ষীর চাকরি হারিয়েছেন শোভন! এবার একমঞ্চে রূপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে কনসার্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার 'অপরাধে' চাকরি হারিয়েছেন শোভন চক্রবর্তী! নিরাপত্তারক্ষীর পোশাকে গাওয়া গান ভাইরাল হতেই, জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে বেহালার সখের বাজারের মধ্যবয়সী মানুষটির! আজ শোভনের গল্প অনেকেরই জানা। জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালের বিশেষ প্রতিবেদনেও শোভনের জীবনযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে দিন তিনেক আগেই। আর এবার রবীন্দ্রসংগীতের সাধকের হাত ধরলেন রূপঙ্কর বাগচী। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী শোভনের সঙ্গে একমঞ্চেই গান গাইবেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী বাংলার জনপ্রিয় গায়ক। বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন এবং মেট্রো ফার্মার উদ্যোগে আয়োজিত হবে সেই বিশেষ সঙ্গীতসন্ধ্যা। বেঙ্গল ওয়েব সলিউশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত সরকার ফেসবুকে সেই বিষয়ে লম্বা পোস্ট করেছেন। তা নীচে তুলে ধরা হল।
শোভনের গল্প জানুন বিশদে: রবীন্দ্রনাথের গানই চাকরি কাড়ল! '১০ পয়সার টিউশনি'ই ভরসা, নিরাপত্তারক্ষী শোভনের অহংকার শিক্ষকতা
প্রশান্ত সরকার ফেসবুকে লিখলেন
'শোভন চক্রবর্তী—বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন থেকে সঙ্গীতের প্রথাগত শিক্ষা নিয়েছেন। একসময় তাঁর কাছে গান শিখতেন বহু ছাত্রছাত্রী। কিন্তু কোভিড বদলে দেয় জীবনের গতিপথ। ছাত্রছাত্রী হারিয়ে জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ নিতে হয়। সম্প্রতি নিরাপত্তারক্ষীর পোশাকে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। মানুষ নতুন করে চিনতে শুরু করেন তাঁর অসাধারণ কণ্ঠকে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে, গান গাওয়ার কারণেই তাঁকে সেই চাকরি হারাতে হয়েছে। খবরটি জানার পর Bengal Web Solution এবং Metro Pharma মনে করেছে—শুধু তাঁর গল্পটি শেয়ার করলেই যথেষ্ট নয়, এবার তাঁর পাশে দাঁড়ানো দরকার। আমি রূপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে কথা বলি। সবটা শুনেই তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে এই উদ্যোগের পাশে থাকার এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সম্মতি দিয়েছেন। তাঁর এই আন্তরিকতাকে কুর্নিশ। আগামী অক্টোবরে কলামন্দিরে Bengal Web Solution ও Metro Pharma-র উদ্যোগে আয়োজিত হবে একটি বিশেষ সঙ্গীতসন্ধ্যা। রূপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে একই মঞ্চে গান গাইবেন শোভন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় আয়োজনের খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ তুলে দেওয়া হবে শোভন চক্রবর্তীর হাতে। সকল সঙ্গীতপ্রেমী ও সহৃদয় মানুষের কাছে আমাদের একটাই আবেদন—আসুন, টিকিট কেটে এই সন্ধ্যার অংশ হই। একজন শিল্পীর পাশে দাঁড়াই। আগামীকাল থেকে BookMyShow-তে টিকিট পাওয়া যাবে। একটি টিকিট শুধু একটি আসন নয়। এবার সেটি হয়ে উঠুক একজন শিল্পীর পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। শোভনের পাশে থাকুন।'
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