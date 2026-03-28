English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  Saba Azad Hospitalised: এক ধাক্কায় কমেছে ৪ কেজি, উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই, হাসপাতালে শয্যাশায়ী সাবা: কী হয়েছে হৃতিকের প্রেমিকার?

Saba Azad Hospitalised: এক ধাক্কায় কমেছে ৪ কেজি, উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই, হাসপাতালে শয্যাশায়ী সাবা: কী হয়েছে হৃতিকের প্রেমিকার?

What is Cyclospora Cayetanensis Infection: হাঁটার শক্তিও কেড়ে নেয় এই সংক্রমণ: সাইক্লোস্পোরা নিয়ে ভক্তদের সতর্ক করলেন সাবা আজাদ। কোন রোগে আক্রান্ত গায়িকা-অভিনেত্রী? এক অদৃশ্য পরজীবীর আক্রমণে হারালেন ৪ কেজি ওজন।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 28, 2026, 12:59 PM IST
Saba Azad Hospitalised: এক ধাক্কায় কমেছে ৪ কেজি, উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই, হাসপাতালে শয্যাশায়ী সাবা: কী হয়েছে হৃতিকের প্রেমিকার?
হাসপাতালে সাবা আজাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর অসুস্থ হৃতিক রোশনের প্রেমিকা সাবা আজাদ। অভিনেত্রী গায়িকা নিজেই জানান তাঁর অসুস্থতার কথা। সম্প্রতি সাবা তাঁর জীবনের "সবচেয়ে ভয়াবহ ১৪ দিন" কাটানোর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। ফিটনেস ফ্রিক হিসেবে পরিচিত সাবা হঠাতই পেটের এক গুরুতর সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এর ফলে তাঁর শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তিনি ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। এই সংক্রমণের মূল কারণ হলো— সাইক্লোস্পোরা কায়েটানেনসিস (Cyclospora cayetanensis)।

Add Zee News as a Preferred Source

কী এই সাইক্লোস্পোরা কায়েটানেনসিস?
এটি একটি আণুবীক্ষণিক এককোষী পরজীবী, যা মানুষের পাকস্থলী ও অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। সাধারণত দূষিত জল বা সেই জলে ধোয়া ফল ও শাকসবজির মাধ্যমে এই পরজীবী শরীরে প্রবেশ করে। সাবার মতো যাঁরা স্বাস্থ্যকর খাবার খান, তাঁদের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে যদি কাঁচা সবজি বা সালাদ পাতা ঠিকমতো পরিষ্কার করা না হয়।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Azad (@sabazad)

সংক্রমণের প্রধান লক্ষণসমূহ:
তীব্র ডায়রিয়া:অনেক সময় এটি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে।
অত্যধিক ক্লান্তি ও দুর্বলতা:সাবা জানিয়েছেন, তিনি টুথপিক তোলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন।
ওজন হ্রাস: শরীরে পুষ্টির শোষণে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় দ্রুত ওজন কমে যায়।
পেটে খিঁচুনি ও গ্যাস: পেট ফুলে থাকা এবং অসহ্য যন্ত্রণা।
বমি ভাব ও জ্বর: অনেকের ক্ষেত্রে হালকা জ্বর এবং বমি বমি ভাব দেখা দেয়।

সাবা আজাদের পরামর্শ ও সতর্কতা:
হাসপাতাল থেকে ফিরে সাবা সবাইকে একটি বিশেষ টিপস দিয়েছেন— শাকসবজি ধোয়ার সময় যেন কোনো আপস করা না হয়। তিনি এখন থেকে সবজি ধোয়ার জন্য বেকিং সোডা ব্যবহার করছেন। 

এই সংক্রমণ একজন থেকে অন্যজনে ছড়ায় না, তবে এটি সরাসরি দূষিত খাবার বা জলের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই সালাদ বা কাঁচা ফল খাওয়ার আগে তা "জীবনের ঝুঁকি নিয়ে" পরিষ্কার করার পরামর্শ দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। সাবার এই কঠিন সময়ে পাশে রয়েছেন তাঁর প্রেমিক হৃতিক রোশন। সাবাকে নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন তিনি। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Saba Azad HospitalisedCyclospora cayetanensis symptomsHrithik Roshan
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

