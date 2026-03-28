Saba Azad Hospitalised: এক ধাক্কায় কমেছে ৪ কেজি, উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই, হাসপাতালে শয্যাশায়ী সাবা: কী হয়েছে হৃতিকের প্রেমিকার?

Saba Azad Hospitalised: এক ধাক্কায় কমেছে ৪ কেজি, উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই, হাসপাতালে শয্যাশায়ী সাবা: কী হয়েছে হৃতিকের প্রেমিকার?
What is Cyclospora Cayetanensis Infection: হাঁটার শক্তিও কেড়ে নেয় এই সংক্রমণ: সাইক্লোস্পোরা নিয়ে ভক্তদের সতর্ক করলেন সাবা আজাদ। কোন রোগে আক্রান্ত গায়িকা-অভিনেত্রী? এক অদৃশ্য পরজীবীর আক্রমণে হারালেন ৪ কেজি ওজন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর অসুস্থ হৃতিক রোশনের প্রেমিকা সাবা আজাদ। অভিনেত্রী গায়িকা নিজেই জানান তাঁর অসুস্থতার কথা। সম্প্রতি সাবা তাঁর জীবনের "সবচেয়ে ভয়াবহ ১৪ দিন" কাটানোর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। ফিটনেস ফ্রিক হিসেবে পরিচিত সাবা হঠাতই পেটের এক গুরুতর সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এর ফলে তাঁর শরীর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তিনি ঠিকমতো হাঁটতেও পারছিলেন না। এই সংক্রমণের মূল কারণ হলো— সাইক্লোস্পোরা কায়েটানেনসিস (Cyclospora cayetanensis)।
কী এই সাইক্লোস্পোরা কায়েটানেনসিস?
এটি একটি আণুবীক্ষণিক এককোষী পরজীবী, যা মানুষের পাকস্থলী ও অন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। সাধারণত দূষিত জল বা সেই জলে ধোয়া ফল ও শাকসবজির মাধ্যমে এই পরজীবী শরীরে প্রবেশ করে। সাবার মতো যাঁরা স্বাস্থ্যকর খাবার খান, তাঁদের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে যদি কাঁচা সবজি বা সালাদ পাতা ঠিকমতো পরিষ্কার করা না হয়।
সংক্রমণের প্রধান লক্ষণসমূহ:
তীব্র ডায়রিয়া:অনেক সময় এটি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে।
অত্যধিক ক্লান্তি ও দুর্বলতা:সাবা জানিয়েছেন, তিনি টুথপিক তোলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন।
ওজন হ্রাস: শরীরে পুষ্টির শোষণে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় দ্রুত ওজন কমে যায়।
পেটে খিঁচুনি ও গ্যাস: পেট ফুলে থাকা এবং অসহ্য যন্ত্রণা।
বমি ভাব ও জ্বর: অনেকের ক্ষেত্রে হালকা জ্বর এবং বমি বমি ভাব দেখা দেয়।
সাবা আজাদের পরামর্শ ও সতর্কতা:
হাসপাতাল থেকে ফিরে সাবা সবাইকে একটি বিশেষ টিপস দিয়েছেন— শাকসবজি ধোয়ার সময় যেন কোনো আপস করা না হয়। তিনি এখন থেকে সবজি ধোয়ার জন্য বেকিং সোডা ব্যবহার করছেন।
এই সংক্রমণ একজন থেকে অন্যজনে ছড়ায় না, তবে এটি সরাসরি দূষিত খাবার বা জলের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই সালাদ বা কাঁচা ফল খাওয়ার আগে তা "জীবনের ঝুঁকি নিয়ে" পরিষ্কার করার পরামর্শ দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। সাবার এই কঠিন সময়ে পাশে রয়েছেন তাঁর প্রেমিক হৃতিক রোশন। সাবাকে নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন তিনি।
