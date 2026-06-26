/Zee মিডিয়ার বড় চমক, ক্যাম্পাস থেকে ঘরে ঘরে পৌঁছবে ‘সচ: দ্য সুভাষ চন্দ্র শো’ সিজন ৩

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের যুবসমাজ, সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তবতার মাঝে সেতু তৈরি করতে আবারও টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন ড. সুভাষ চন্দ্র। ZEE গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ ড. সুভাষ চন্দ্র তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় টক-শো ‘সচ: দ্য সুভাষ চন্দ্র শো’-এর তৃতীয় মরশুম নিয়ে দর্শকদের দরবারে হাজির হতে চলেছেন। আগামী ২৮ জুন থেকে প্রতি রবিবার রাত ১০টায় জি নিউজ (ZEE NEWS) সহ জি মিডিয়া নেটওয়ার্কের বিভিন্ন চ্যানেল এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জি-৫ (ZEE5)-এ এই শো সম্প্রচারিত হবে।
এই মরশুমের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, ড. সুভাষ চন্দ্র এবার আর কেবল একজন সঞ্চালক বা বক্তা নন, বরং তিনি দেশবাসীর জীবনের ‘সারথি’ বা পথপ্রদর্শক হিসেবে অবতীর্ণ হতে চলেছেন।
ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে এবার গ্রাম-গঞ্জে ‘সচ’
‘সচ: দ্য সুভাষ চন্দ্র শো’-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল কিছু প্রশ্ন, কিছু স্বপ্ন এবং তরুণ প্রজন্মের সাথে একটি খোলাখুলি ও সত্য সংলাপে ভর করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মরশুমে ড. সুভাষ চন্দ্র বিভিন্ন নামী কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাঁদের মনের কথা শুনেছিলেন এবং নিজের জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার সেই সংলাপ এক নতুন এবং আরও বড় দিগন্তের দিকে পা বাড়াচ্ছে।
তৃতীয় মরশুমে এই শো শুধু শহরের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা পৌঁছে যাবে ভারতের ছোট ছোট শহর, মফস্বল এবং গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ভারতের আসল রূপ যেখানে লুকিয়ে রয়েছে, সেই গ্রামীণ ভারতের কণ্ঠস্বরকে এবার মূল মঞ্চে তুলে ধরা হবে। গ্রাম ও ছোট শহর থেকে উঠে আসা সাফল্যের গল্প, স্থানীয় উদ্ভাবন (local innovation) এবং সামাজিক পরিবর্তনের নানা ইতিবাচক উদাহরণ এই শো-এর মূল আকর্ষণ হতে চলেছে।
আলোচনার টেবিলে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য
নতুন মরশুমে শুধু অনুপ্রেরণামূলক গল্পই থাকবে না, বরং বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে:
উদ্যোক্তা মানসিকতা (Entrepreneurship) ও নতুন ব্যবসা
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার
কৃষি এবং গ্রামীণ ভারতের উন্নয়ন
নেতৃত্ব (Leadership), নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা
কমিউনিকেশন স্কিল বা যোগাযোগ দক্ষতা
এই আলোচনার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম, ছাত্রছাত্রী ও নতুন উদ্যোক্তারা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে লড়াই করে কীভাবে নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থাকবেন, তার বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী গাইডলাইন পাবেন। শুধু যুবসমাজই নয়, অবসর নেওয়ার পর জীবনের একাকীত্ব বা নানান জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া প্রবীণদের সমস্যারও সমাধান খুঁজবেন ড. সুভাষ চন্দ্র।
সরাসরি যুক্ত হওয়ার বিশেষ সুযোগ
তৃতীয় মরশুমটি আরও একটি কারণে অনন্য। এবার সাধারণ মানুষ সরাসরি ড. সুভাষ চন্দ্রের সাথে যুক্ত হতে পারবেন। এর জন্য একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। জীবনের কোনো কঠিন মোড়ে দাঁড়িয়ে, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা ব্যবসায়িক সমস্যায় আটকে পড়লে মানুষ যাতে সঠিক পথ খুঁজে পায়, সেই লক্ষ্যেই ড. সুভাষ চন্দ্র ‘সারথি’ হয়ে পথ দেখাবেন।
আগ্রহী ব্যক্তিরা sach.org.in/sarthi ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হতে পারবেন এবং তাঁর জীবন-দর্শন ও দশকের পর দশক ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার জ্ঞান থেকে নিজেদের জীবনের জন্য এক ভারসাম্যপূর্ণ ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারবেন।
নতুন সিজন নিয়ে ড. সুভাষ চন্দ্র বলেন,"সচ সিজন ৩ এবার আপনাদের শহর এবং আপনাদের বড় স্বপ্ন পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে। এই সফরে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপনাদের 'সারথি' হওয়া। আপনাদের মনে যদি স্বপ্ন পূরণের কোনো নতুন চিন্তাভাবনা থাকে, কিংবা জীবন বা ব্যবসার কোনো মোড়ে যদি আপনারা নিজেদের অসহায় মনে করেন, তবে এই যাত্রায় আমি সবসময় আপনাদের পাশে আছি।"
সব মিলিয়ে, ‘সচ’ সিজন ৩ কেবল একটি টেলিভিশন শো নয়, এটি ভারতের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চ্যালেঞ্জ এবং দেশ গড়ার এক বলিষ্ঠ মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে।
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