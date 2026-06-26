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Zee মিডিয়ার বড় চমক, ক্যাম্পাস থেকে ঘরে ঘরে পৌঁছবে ‘সচ: দ্য সুভাষ চন্দ্র শো’ সিজন ৩

SACH The Subhash Chandra Show: ড. সুভাষ চন্দ্র তাঁর জনপ্রিয় টক-শো ‘সচ: দ্য সুভাষ চন্দ্র শো’ (SACH: The Subhash Chandra Show)-এর তৃতীয় মরশুম নিয়ে আবারও দর্শকদের দরবারে হাজির হচ্ছেন।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 26, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:20 PM IST
Zee মিডিয়ার বড় চমক, ক্যাম্পাস থেকে ঘরে ঘরে পৌঁছবে ‘সচ: দ্য সুভাষ চন্দ্র শো’ সিজন ৩
Image Credit: SACH: The Subhash Chandra ShowSource: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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