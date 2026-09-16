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‘কনে দেখা আলো’-র লাজু এবার বড়পর্দায়! পরমব্রত-কোয়েলের ছবিতে সাইনা, তবে ‘স্পর্ধা’-য় নয়

Saina Chatterjee: ‘কনে দেখা আলো’-র লাজু ওরফে সাইনা চট্টোপাধ্যায়ের বড়পর্দায় অভিষেক নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন খবর। তবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও কোয়েল মল্লিকের ‘স্পর্ধা’ ছবিতে তিনি থাকছেন না। সাইনার টিম জানিয়েছে, পরমব্রতর পরিচালনায় একটি ছবির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করেছেন তিনি। সেই ছবিতে কোয়েল মল্লিকের মেয়েবেলার চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:18 PM IST
‘কনে দেখা আলো’-র লাজু এবার বড়পর্দায়! পরমব্রত-কোয়েলের ছবিতে সাইনা, তবে ‘স্পর্ধা’-য় নয়
Image Credit: ফোটো- ফেসবুক

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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