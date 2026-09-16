/‘কনে দেখা আলো’-র লাজু এবার বড়পর্দায়! পরমব্রত-কোয়েলের ছবিতে সাইনা, তবে ‘স্পর্ধা’-য় নয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছোটপর্দার জনপ্রিয় ‘লাজু’ এবার পা রাখতে চলেছেন বড়পর্দায়। ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে লাজবন্তী চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কেড়েছেন সাইনা চট্টোপাধ্যায়। এবার তাঁকে দেখা যাবে বাংলা ছবিতে। তবে এই খবর সামনে আসতেই যে বিষয়টি নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, সেটিই পরিষ্কার করল সাইনার টিম—পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও কোয়েল মল্লিকের ‘স্পর্ধা’ ছবিতে অভিনয় করছেন না সাইনা।
তাহলে কোন ছবিতে দেখা যাবে সাইনাকে?
সাইনার টিমের তরফে জানানো হয়েছে, অভিনেত্রীর বড়পর্দায় ডেবিউ ছবির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। একই ছবিতে অভিনয় করছেন কোয়েল মল্লিকও। অর্থাৎ ‘স্পর্ধা’ নয়, পরমব্রত-কোয়েলের অন্য একটি ছবিতেই সাইনাকে দেখা যাবে। ছবিটি হইচই স্টুডিওজের আওতায় তৈরি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আরও একটি চমক রয়েছে। এই ছবিতে কোয়েল মল্লিকের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করবেন সাইনা। ফলে একই ছবিতে কোয়েল এবং তাঁর ছোটবেলার চরিত্রে সাইনাকে দেখার সুযোগ পাবেন দর্শক। ছবিটির বাকি তথ্য ও সাইনার চরিত্র নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়নি।
‘কনে দেখা আলো’ থেকেই জনপ্রিয়তা
অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে সাইনার অভিনয়জগতে যাত্রা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। এর আগে ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে অল্প সময়ের জন্য কাজ করেছিলেন তিনি। তবে ‘কনে দেখা আলো’-র লাজু চরিত্রই তাঁকে ব্যাপক পরিচিতি দেয়। ধারাবাহিকে সোমরাজ মাইতির সঙ্গে তাঁর জুটিও দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। সম্প্রতি ‘কনে দেখা আলো’-র শ্যুটিং শেষ হয়েছে। ধারাবাহিকের কাজ শেষ হওয়ার পরই সাইনার পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। একাধিক ছোটপর্দার কাজের প্রস্তাব এলেও আপাতত তিনি আর মেগা সিরিয়ালে কাজ করতে চাইছেন না।
কেন ছোটপর্দা থেকে দূরে সাইনা?
সাইনা এখনও পড়াশোনা করছেন। তাঁর মা সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, দীর্ঘ সময় ধরে মেগা সিরিয়ালে কাজ করার কারণে পড়াশোনা এবং ব্যক্তিগত জীবনে চাপ তৈরি হচ্ছিল। তাই আপাতত ছোটপর্দা থেকে বিরতি নিয়ে সিনেমা ও ওয়েব সিরিজে কাজের দিকে নজর দিতে চান সাইনা। ‘কনে দেখা আলো’-তে কাজ করার সময় পড়াশোনার সঙ্গেও শ্যুটিং চালিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। এবার তাই নিজের পড়াশোনা এবং কৈশোরের সময়টাকেও গুরুত্ব দিতে চাইছেন অভিনেত্রী।
সব মিলিয়ে, টেলিভিশনের জনপ্রিয় লাজুর সামনে এবার নতুন অধ্যায়। ‘স্পর্ধা’ নয়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কোয়েল মল্লিকের সঙ্গে অন্য ছবিতে বড়পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন সাইনা চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কবে হয়, এখন সেদিকেই নজর দর্শকদের।
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