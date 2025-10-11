Saiyaara Box Office Record: নবাগতদের নিয়ে ৫৮০ কোটির রেকর্ড গড়ল সাইয়ারা, উচ্ছ্বসিত পরিচালক মোহিত সুরি...
YRF Blockbuster love story 2025: মোহিত সুরি পরিচালিত ও অক্ষয় বিধানীর প্রযোজিত ‘সাইয়ারা’ ছবিটির বক্স অফিসে ইতিহাস গড়েছে। আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডার প্রথম ছবি প্রায় ৫৮০ কোটি টাকা আয় করে। যার ফলে ছবিটিকে আধুনিক যুগের ‘কহো না প্যায়ার হ্যায়’ হিসেবে আক্ষ্যা দেওয়া হয়েছে। পরিচালক ও প্রযোজক দুজনেই মনে করছেন, এই সাফল্য গোটা চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির জয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে এক অভূতপূর্ব রেকর্ড গড়েছে ‘সাইয়ারা’। মোহিত সুরি পরিচালিত এবং যশরাজ ফিল্মসের সি.ই.ও অক্ষয় বিধানী প্রযোজিত এই ভালোবাসার গল্পটি বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫৮০ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে। দুই নবাগত অভিনেতা আহান পাণ্ডে ও অনীত পাড্ডাকে কেন্দ্র করে নির্মিত এই ছবি। ২৫ বছর আগে ‘কহো না প্যায়ার হ্যায়’ যেমন হৃত্বিক রোশন ও আমিশা প্যাটেলকে রাতারাতি তারকা বানিয়েছিল, ‘সইয়ারা’ আজ সেই ইতিহাসের আধুনিক প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনভাবেই আহান ও অনীত আজকের প্রজন্মের নতুন প্রিয় জুটি হয়ে উঠেছে।
যশরাজ ফিল্মসের সি.ই.ও, অক্ষয় বিধানী জানান,'সইয়ারা আসলে পুরো ইন্ডাস্ট্রির জয়। এটা আমাদের সবার ছবি হয়ে উঠেছে। এত ফোনকল, মেসেজ, শুভেচ্ছা— মনে হচ্ছিল এই ছবি প্রত্যেকের নিজের। সবাই খুশি ছিল যে দুই নতুন প্রতিভা এখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অংশ হয়েছে।'
তিনি আরও জানান, 'নতুন প্রতিভা আসা মানে ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ। যখন সইয়ারার মতো সাফল্য ঘটে, তখন সেটা শুধু একটি প্রযোজনা সংস্থার জয় নয়, গোটা ইন্ডাস্ট্রিরই বিজয়। তাই সইয়ারা ছবির মতো জয় গোটা ফিল্ম ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করে।'
অন্যদিকে পরিচালক মোহিত সুরি আবেগঘন ভঙ্গিতে জানান, 'রিলিজের দিন আহানের পরিবার ও আমার পরিবার ছবিটি দেখছিল। সেদিন থেকেই বক্স অফিসের রিপোর্ট আসতে শুরু করল, আর সেই ভালোবাসার ঢেউ আমি অনুভব করেছিলাম। আমি এমন ভালোবাসা আগে কখনও পাইনি। এই ছবির প্রতি ভালোবাসা ছিল নিঃস্বার্থ।'
তিনি আরও জানান, 'প্রতিযোগী পরিচালক, প্রযোজক এমনকি যারা আমার উপর কখনও বিশ্বাস রাখেননি, তারাও এই ছবিকে নিজেদের জয় বলছেন। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে আমি এমন ভালোবাসা দেখিনি। আমরা ছবিটিকে সততা ও নিখাদ ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করেছি। কোনো পরিকল্পিত প্রচার নয়, কেবল দর্শকের সঙ্গে আন্তরিক সংযোগই আমাদের সাফল্যের মূল কারণ।'
‘সইয়ারা’ ছবিটির ঐতিহাসিক সাফল্য আজ শুধু যশরাজ ফিল্মস বা মোহিত সুরির একার নয়। এটি পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রির এক নতুন অধ্যায়, যেখানে দুই নবাগত শিল্পীর নিষ্ঠা ও গল্প প্রমাণ করেছে, ভালো সিনেমা এখনও দর্শকদের হৃদয় জয় করতে পারে।'
