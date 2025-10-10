English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sajid Khan Comeback: গোবিন্দার ছেলেকে বলিউডে লঞ্চ করতে ফিরছে সাজিদ খান!

Yashvardhan Ahuja's Debut film: #MeToo বিতর্কের সাত বছর পর পরিচালক সাজিদ খান ফের বলিউডে ফিরতে পারেন। জি স্টুডিওসের প্রযোজনায় তিনি একটি রোমান্টিক-কমেডি ছবির পরিচালনার প্রস্তাব পেয়েছেন, যেখানে গোবিন্দার ছেলে যশবর্তন আহুজা নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। যদিও এখনও সাজিদ বা স্টুডিওর পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তাঁর সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন ইতিমধ্যেই ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কৌতূহল ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 10, 2025, 06:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: #MeToo বিতর্কে নাম জড়িয়ে পড়ার সাত বছর পর ফের চলচ্চিত্র জগতে ফিরতে চলেছেন পরিচালক সাজিদ খান। ২০১৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হয়রানির অভিযোগের পর ফেডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ (FWICE) তাঁকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে। সেই নিষেধাজ্ঞা ২০১৯ সালে শেষ হলেও,সাজিদকে চলচ্চিত্র জগতে আর দেখা যায়নি।

২০২২ সালে সাজিদ খানকে দেখা গিয়েছিল বিগ বস ১৬ অনুষ্ঠানে। সেই সময় তাঁর উপস্থিতি ঘিরে প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। দিল্লি মহিলা কমিশনের তৎকালীন প্রধান স্বাতী মালিওয়াল পর্যন্ত একটি চিঠি লিখে তাঁর অপসারণ দাবি করেন, কারণ তাঁর উপস্থিতি “একজন অভিযুক্ত যৌন হেনস্তাকারীকে অযথা মঞ্চ প্রদান করবে।”

সূত্রের খবর, সাজিদ খান এবার জি স্টুডিওসের সঙ্গে নতুন এক রোমান্টিক-কমেডি ছবির জন্য আলোচনায় রয়েছেন। ছবিটি নাকি গোবিন্দার ছেলে যশবর্ধন আহুজার বলিউডে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ হতে চলেছে। তাঁর বিপরীতে দেখা যেতে পারে  কৃতী শেট্টিকে। দেখা যাবে নিতাংশী গোয়েলকে ও। 

এক সূত্র জানিয়েছে, “জি স্টুডিওস সাজিদকে পরিচালনার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে, তবে তিনি এখনও সম্মতি দেননি। কমেডি ধাঁচের এই ছবির গল্প সাজিদের স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মেলে। যশবর্ধনের আরেকটি প্রজেক্ট ফ্যান্টম স্টুডিওসের সঙ্গে রয়েছে, কিন্তু তিনি সম্ভবত এই ছবির শুটিংই আগে শুরু করবেন।”

শোনা যাচ্ছে, ছবিটি দক্ষিণ ভারতের এক জনপ্রিয় ছবির রিমেক হতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত সাজিদ খান বা জি স্টুডিওসের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। দুই পক্ষই এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অনিচ্ছুক।

এই মুহূর্তে প্রকল্পটি প্রাথমিক আলোচনার স্তরে রয়েছে। সাজিদ আসলেই ছবিটি পরিচালনা করবেন কিনা, কবে শুটিং শুরু হবে ইত্যাদি অনিশ্চিত। তবে একথা নিশ্চিত যে, সাজিদ খানের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের খবরেই বলিউডের অন্দরমহলে ফের জেগে উঠেছে কৌতূহল ও বিতর্কের ঢেউ। 

Rajat Mondal

Tags:
Sajid Khan comebackYashvardhan AhujaBollywood Debut
