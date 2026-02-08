Salman Khan in RSS Programme: আরএসএসের অনুষ্ঠানে হাজির সলমান, ভাইজানে মুগ্ধ সংঘ প্রধান

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Salman Khan in RSS Programme: সম্প্রতি জ্যাকি স্রফের জন্মদিনের পার্টিতে আচমকাই হাজির হয়েছিলেন সলমান খান। সেই ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন পরিচাল সুভাষ ঘাই

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 8, 2026, 01:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরএসএসের অনুষ্ঠানে বলিউডের ভাইজান সলমান খান। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের এক বছর উপলক্ষ্যে ২ দিনের একটি বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয় মুম্বইয়ে। সেখানেই হাজির হন 'এক থা টাইগার'-এর অ্যাক্টর। তাঁকে ঘিরে হইচই পড়ে যায় অনুষ্ঠানে। ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন হেমা মালিনী ও পুনম ধিঁলোর মত শিল্পীরাও।

বিশাল নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়ে আরএসএসের ওই অনুষ্ঠানে ঢোকেন সলমান।  তাঁকে ঘিরে  হইচই পড়ে যায়। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও সলমানে মুগ্ধ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাগবত বলেন, কলেজ ছাত্রছাত্রীরা সলমান খানের ফ্যাশন কপি করে। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয় কেন তারা এমনটা করছে, তারা বলে যে তারা জানে না—শুধু সলমান করছে বলেই তারাও করছে। সমাজের ভালো মূল্যবোধগুলোকেও ঠিক এভাবেই ‘ফ্যাশন’ বা ট্রেন্ডে পরিণত করা উচিত।

মোহন ভাগবত আরও বলেন, আরএসএস কাজ একদমই অনন্য। আমাদের জ্ঞান বা জানাশোনা থেকে আমরা আগে বলতাম যে, এই ধরনের কাজ বিশ্বের আর কোথাও হয় না। এখন আমরা সেটা সরাসরি অনুভব করছি। কারণ ভারত এবং বিদেশের মানুষজন সংঘের কাজ দেখার জন্য সশরীরে আসছেন। পাঁচটি মহাদেশের মানুষ এখানে আসেন, সংঘের কাজ নিয়ে পড়াশোনা করেন। বহু প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্য—সব জায়গার মানুষই একটি সাধারণ কথা বলেন। তারা বলেন যে, এই পদ্ধতিটি বর্তমান তরুণ প্রজন্মের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তাদের মতে, গৌতম বুদ্ধের পর ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত আর কোনো ‘সর্বভারতীয় প্রচেষ্টা’ এভাবে সফল হয়নি।

সংগঠনের একশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর আমরা আবারও বলছি সংঘ আসলে কী। কারণ, সংঘের কাজ নিজের জন্য নয়, বরং পুরো ভারত ও দেশের মানুষের জন্য। সংঘ অন্য কোনো সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য তৈরি হয়নি, কিংবা কোনো বিশেষ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় বা কারো বিরোধিতার জন্য এর জন্ম হয়নি। আমরা কাউকে বিরোধিতা না করেই আমাদের কাজ চালিয়ে যাই। সংঘ জনপ্রিয়তা বা ক্ষমতা—কোনোটিই খোঁজে না।

সম্প্রতি জ্যাকি স্রফের জন্মদিনের পার্টিতে আচমকাই হাজির হয়েছিলেন সলমান খান। সেই ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন পরিচালক সুভাষ ঘাই। সেখানে তিনি লিখেছেন, নিঃসন্দেহে সলমান অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ। যিনি মনে-প্রাণে এবং আচরণে বড়দের শ্রদ্ধা করেন। আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জ্যাকি শ্রফের জন্মদিনের ঘরোয়া আড্ডায় আসার জন্য আমি তাকে শুধুমাত্র একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম। তিনি আমার বাসায় এসে সারপ্রাইজ দিয়েছেন। ধন্যবাদ সলমান। 

