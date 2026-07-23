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'এটা ছাত্রদের আন্দোলন, রাজনীতি দিয়ে হাইজ্যাক করবেন না!' CJP বিক্ষোভে এবার সরব সলমান

Salman Khan on CJP Protest: নিট কাণ্ডের আন্দোলনে এবার পাশে দাঁড়ালেন বলিউড অভিনেতা সলমান খান। তিনি তাঁর স্কুলজীবনের একটি পুরনো ছবি পোস্ট করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাহস ও শান্তিরক্ষার প্রশংসা করেছেন তিনি। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তিনি 'সাহসী' বলেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, 'পড়াশোনার প্রতি এই প্রজন্মের টান ভারতকে গর্বিত করবে।'

Written BySoumita Khan
Published: Jul 23, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:43 AM IST
'এটা ছাত্রদের আন্দোলন, রাজনীতি দিয়ে হাইজ্যাক করবেন না!' CJP বিক্ষোভে এবার সরব সলমান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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