English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pakistan on Salman Khan: সলমান খানকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান, কেন?

Pakistan on Salman Khan: ওই আইন অনুযায়ী জঙ্গি সংস্রবের অভিযোগে কাউকে ওই আইনে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়। এক্ষেত্র ওই ব্যক্তির উপরে নজরদারি চালানো হয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 26, 2025, 06:32 PM IST
Pakistan on Salman Khan: সলমান খানকে জঙ্গি ঘোষণা করল পাকিস্তান, কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের ভাইজান সলমান খানকে জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করল পাকিস্তান সরকার। বালোচিস্তানকে নিয়ে সলমানের মন্তব্যের জেরেই তাঁর উপরে ক্ষেপে লাল শাহবাজ শরিফ সরকার। ১৯৯৭ সালের জঙ্গি বিরোধী আইন অনুযায়ী সলমানকে জঙ্গি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে পাক সরকার।

Add Zee News as a Preferred Source

সম্প্রতি সৌদি আরবে রিয়াধের 'জয় ফোরাম ২০২৫'-এ যোগ দিয়েছিলেন সলমান খান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শাহরুখ ও আমির খানও। অভিযোগ, সেই অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে সলমান খান পাকিস্তান ও বালোচিস্তানকে পৃথক দেশ হিসেবে উল্লেখ করেন। ওই অনুষ্ঠানে সলমান বলেন, 'এখন যদি আপনি কোনও হিন্দি ছবি করেন এবং তা সৌদিতে রিলিজ করেন তাহলে তা সুপারহিট হবে। যদি আপনি কোনও তামিল, তেলুগু, মালায়লাম ছবি করেন তাহলে তা এখানে কয়েকশো কোটি টাকার ব্যবসা করবে। কারণ বহু দেশের মানুষ এখানে থাকেন। এখান বালোচিস্তানের মানুষ থাকেন, আফগানিস্তানের মানুষ থাকেন, পাকিস্তানের মানুষ কাজ করেন।'

পাকিস্তানের ওই আইন অনুযায়ী জঙ্গি সংস্রবের অভিযোগে কাউকে ওই আইনে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়। এক্ষেত্র ওই ব্যক্তির উপরে নজরদারি চালানো হয়, তার যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয় ও তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু সলমান ভারতীয়। তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে পাকিস্তান? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

আরও পড়ুন-ইসকন ইহুদিদের মদতপুষ্ট সংগঠন, এক্ষুনি নিষিদ্ধ করতে হবে, তোলপাড় ঢাকা-সহ একাধিক শহর

আরও পড়ুন-সাগরে ফুঁসতে থাকা অতিগভীর নিম্নচাপ এখন কতদূরে, কোথায় ল্যান্ডফল ঘূর্ণিঝড় মন্থা-র, বাংলায় কবে থেকে বৃষ্টি?

উল্লেখ্য, সলমান খানের ওই মন্তব্য বেজায় চটেছে পাকিস্তান। কিন্তু খুশ বালোচিস্তান। বালোচ নেতা ইয়ার বালোচ সলমানের ওই মন্তব্যের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন সলমানের ওই মন্তব্য বালোচিস্তানের ৬ কোটি মানুষের ঘরে খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। সলমানের ওই মন্তব্যকে নরম কূটনীতি বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। আরও বলেছে, বহু দেশ যা করতে পারেনি, সলমান তা করে দেখিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের ৪৬ শতাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে বালোচিস্তান। থাকেন দেশের ৬ কোটি মানুষ। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অন্যান্য কারণে বহুদিন ধরেই পাক সরকারের সঙ্গে বালোচদের লড়াই চলছে। গোটা অঞ্চলটি খনিজ সম্পদে ভরপুর হওয়ার পরও পাকিস্তানের অন্যতম অনুন্যত প্রদেশ হল বালোচিস্তান। পাকিস্তানের এই প্রদেশের ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Salman KhanTerrorist Salman KhanPakistan
পরবর্তী
খবর

KIFF 2025: দশাবতার তাসের গল্প ও বিষ্ণুপুরের মাটির গন্ধ ফিরিয়ে আনছে সৌরভের 'ফৌজদার' কেআইএফএফ ২০২৫ - এ
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru hit-and-run: গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩ মহিলাকে ধাক্কা মেরে পলাতক! ২০ দিন পরে পুলিসের...