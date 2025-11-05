English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Salman Khan: 'মিথ্যে কথা বলে যুবসমাজকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন সলমান, আছে প্রমাণও'! দায়ের মামলা...

Case against Salman Khan: জাফরানের বাজারমূল্য প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা, তা মাত্র ৫ টাকা দামের একটি পণ্যের উপাদান হিসেবে থাকা যৌক্তিক? মিথ্যে প্রচার করছেন সলমান খান। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 5, 2025, 08:09 PM IST
Salman Khan: 'মিথ্যে কথা বলে যুবসমাজকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন সলমান, আছে প্রমাণও'! দায়ের মামলা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি পান মশলা ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনের জন্য আইনি ঝামেলায় পড়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা সলমান খান (Salman Khan)। পণ্যটির বিজ্ঞাপনে 'বিভ্রান্তিকর দাবি' করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কোটা কনজিউমার কোর্টে (Kota Consumer Court) একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Mira Nair's Son Becomes NYC Mayor: মীরার ক্যামেরা বারবার বলিষ্ঠ প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে পর্দায়, তাঁর পুত্র নিউ ইয়র্কের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র জোহরান কি ট্রাম্পের আমেরিকায় নয়া বিপ্লব!

রাজস্থান হাইকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী এবং বিজেপি নেতা ইন্দ্র মোহন সিং হনি এই অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর মূল অভিযোগ, রাজশ্রী পান মশলা প্রস্তুতকারী সংস্থা এবং এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সলমান খান পণ্যটিকে "জাফরান মিশ্রিত এলাচ" এবং "জাফরান মিশ্রিত পান মশলা" বলে প্রচার করছেন। আইনজীবী প্রশ্ন তুলেছেন, যে জাফরানের বাজারমূল্য প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা, তা মাত্র ৫ টাকা দামের একটি পণ্যের উপাদান হিসেবে থাকা যৌক্তিক নয়। তিনি দাবি করেছেন, এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলি মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করছে।

যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উঠেছে সলমান খানের বিরুদ্ধে। অভিযোগে বলা হয়েছে, এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন যুব সমাজকে পান মশলা সেবনে উৎসাহিত করছে, যা ক্রমবর্ধমান ক্যানসারের অন্যতম কারণ। 

আরও পড়ুন- Govinda: 'মারাঠি নায়িকার প্রেমে পড়েছে তবে যেদিন হাতেনাতে ধরব...', ফের বেলাগাম সুনীতা! ক্ষমা চাইলেন গোবিন্দা...

অভিযোগকারী আইনজীবী ইন্দ্র মোহন সিং হনি সংবাদসংস্থা ANI-কে বলেন, "কোটা কনজিউমার কোর্টে আমরা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি এবং শুনানির জন্য নোটিস জারি করা হয়েছে। সলমান খান বহু মানুষের জন্য আদর্শ। বিদেশে তারকারা সফট ড্রিঙ্কসেরও প্রচার করেন না, সেখানে এ দেশের তারকারা তামাক ও পান মশলার প্রচার করছেন। আমি তাঁদের প্রতি আবেদন জানাই, তাঁরা যেন যুব সমাজের কাছে ভুল বার্তা না ছড়ান, কারণ পান মশলা মুখ ক্যানসারের অন্যতম প্রধান কারণ।"

কোটা কনজিউমার কোর্ট এই অভিযোগের ভিত্তিতে সলমান খান এবং প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছে নোটিশ জারি করেছে এবং অফিসিয়াল জবাব চেয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য হয়েছে ২০২৫ সালের ২৭ নভেম্বর। বর্তমানে সংস্থা এবং অভিনেতার পক্ষ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Salman Khanpan masala advertisementsCancer AwarenessKota Consumer Court
পরবর্তী
খবর

Mira Nair's Son Becomes NYC Mayor: মীরার ক্যামেরা বারবার বলিষ্ঠ প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে পর্দায়, তাঁর পুত্র নিউ ইয়র্কের সর্বকনিষ্ঠ মেয়র জোহরান কি ট্রাম্পের আমেরিকায় নয়া বিপ্লব!
.

পরবর্তী খবর

36 People Buried Alive: তুষারধসের নীচে ৩৬ জনের 'জীবন্ত কবর'! অক্সিজেন নেই, সাক্ষাৎ...