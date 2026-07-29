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ভয়াবহ বন্যায় অসমে লাখ-লাখ মানুষ বানভাসি, ভিটেহারাদের মাসিহা হয়ে মাঠে নামলেন ভাইজান, বানিয়ে দেবেন বাড়ি

অসমের পরিস্থিতির উন্নতি হলেও বেশ কয়েকটি জেলা এখনও বন্যার মোকাবিলা করছে। সরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন সহায়তা প্রদানকারী দলের মাধ্যমে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৯০টি ত্রাণ শিবির ও ৯৮টি ত্রাণ কেন্দ্র ভিটেহারাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আর এবার মাসিহা হয়ে মাঠে নামলেন সলমান খান

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 29, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:23 PM IST
ভয়াবহ বন্যায় অসমে লাখ-লাখ মানুষ বানভাসি, ভিটেহারাদের মাসিহা হয়ে মাঠে নামলেন ভাইজান, বানিয়ে দেবেন বাড়ি
Image Credit: সলমান খান আছেন!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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