/ভয়াবহ বন্যায় অসমে লাখ-লাখ মানুষ বানভাসি, ভিটেহারাদের মাসিহা হয়ে মাঠে নামলেন ভাইজান, বানিয়ে দেবেন বাড়ি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রসঙ্গ যখন মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, তখন সবার আগে একটা নামই আসে। 'ওয়ান অ্যান্ড অনলি' সলমন খান। 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান' আবার বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি প্রকৃত 'সুলতান'। বানভাসী অসমের পরিস্থিতি দেখে বুক ডুকরে উঠল সলমনের। ভয়াল বন্যায় পাঁচ দশকের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় দেখছে ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্য। সলমন খান ফ্যান ক্লাব আসাম (এসকেএফসি) ও বলিউড সুপারস্টারের এনজিও বিয়িই হিউম্যান এনজিও এবার একজোট হয়ে বিরাট ত্রাণকার্য শুরু করছে। বন্যাকবলিত মানুষদের তাৎক্ষণিক সাহায্যের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী সহায়তার পরিকল্পনাও রয়েছে সলমনদের। শুধু খাবার বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। রয়েছে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ, পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলি পুনর্নির্মাণও। দুই টিম ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এক পর্যায়ভিত্তিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়েছে।
সলমন কীভাবে বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করছেন?
বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সলমন অসমে অবস্থিত তাঁর ফ্যান ক্লাবের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছেন। অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে যে, বন্যা-কবলিত পরিবারগুলির প্রয়োজন মেটাতেই ত্রাণকার্য ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক খাওয়ার উপযোগী খাবারের প্যাকেট ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে এই অভিযানের প্রথম ধাপ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী ধাপগুলিতে রেশন সামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল ও হাসপাতাল পুনর্নির্মাণে সহায়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিয়িং হিউম্যানের মাধ্যমে সলমন এমন সাহায্যই করতে চান যা কেবল তাৎক্ষণিক ত্রাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেও সাহায্য করবে।
ত্রাণে কী কী সামগ্রী সরবরাহ করা হবে?
বন্যা-পরবর্তী কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন পরিবারগুলির জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ এই ত্রাণকার্যের অন্তর্ভুক্ত। খাদ্যসামগ্রীর পাশাপাশি ওষুধ, পানীয় জল, স্যানিটারি প্যাড এবং মশা তাড়ানোর সামগ্রী বিতরণের পরিকল্পনাও রয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরত মানুষ এবং বন্যার জল বেড়ে যাওয়ার ফলে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর অসমের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চলছে, ঠিক তখনই এই উদ্যোগ নিয়েছেন সলমন।
সলমনের এই উদ্যোগ কেন এত তাৎপর্যপূর্ণ?
বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁদের বক্তব্য় রেখেছেন। জনসচেতনতা বাড়ানোর কাজ করেছেন, তবে সলমনই মাঠে নামলেন। তাঁর টিম সরাসরি ঘটনাস্থলে গিয়ে সাহায্য করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সলমনের মহান মানবিকতাই তুলে ধরেছে। কারণ এই সময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির যেমন তাৎক্ষণিক সহায়তার প্রয়োজন হয়, তেমনই প্রয়োজন হয় দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের। বিভিন্ন ধাপে সহায়তার পরিকল্পনা করার মাধ্যমে এই উদ্যোগের জরুরি প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন—উভয় বিষয়েরই সুরাহা করার লক্ষ্য নিয়েছে।
এখন অসমে বন্যা পরিস্থিতি কেমন?
মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত এবং মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে অসমের বন্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছিল। ১৮ ও ১৯ জুলাইয়ের দিকে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছিল এবং রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলা, বিশেষ করে আপার অসমের বিভিন্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানির স্তর বেড়ে যাওয়ায় হাজার হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হয় এবং অনেক এলাকায় ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও জনসেবামূলক পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই দুর্যোগে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। যা স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দলগুলির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ২৮ জুলাই নাগাদ বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত অনেক এলাকায় জলের স্তর কমতে শুরু করে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কমে প্রায় ৪.৪৫ লাখে নেমে এসেছে। মৃতের সংখ্যা ৬৮।
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