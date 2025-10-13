Salman Khan on Arijit Singh: অরিজিতের সঙ্গে মনোমালিন্য! 'আমারই ভুল ছিল', ১১ বছর পর অনুতাপ সলমানের...
Salman Khan Reacts on fight with Arijit Singh: অরিজিত্ ও সলমানের মনোমালিন্যের শুরু ২০১৪ সালের স্টার গিল্ড অ্যাওয়ার্ডস-এর মঞ্চে। হালকা রসিকতা থেকে শুরু সমস্যা। ২০১৬ সালে অরিজিৎ প্রকাশ্যে সলমানের কাছে ক্ষমা চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। অবশেষে 'বিগ বস ১৯'-এর মঞ্চে নীরবতা ভাঙলেন সলমান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সলমান খান (Salman Khan), নামের সঙ্গেই জড়িয়ে বিতর্ক। ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি যেমন অনেকের কেরিয়ার তৈরি করেছেন তেমনই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া ঝামেলায় শেষ হয়ে গেছে অনেকের কেরিয়ারও। এরমধ্যে অন্যতম চর্চিত বিষয়, সলমান খানের সঙ্গে অরিজিত্ সিংয়ের (Arijit Singh) মনোমালিন্য। যার জেরে সলমানের সিনেমা থেকে বাদ পড়ে অরিজিতের গানও। দীর্ঘ ১১ বছর পর সেই সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন বলিউডের ভাইজান।
এই মনোমালিন্যের শুরু ২০১৪ সালের স্টার গিল্ড অ্যাওয়ার্ডস-এর মঞ্চে। অরিজিৎ সিং, তখন সবেমাত্র তাঁর গান 'তুম হি হো'-এর জন্য রাতারাতি খ্যাতি পেয়েছেন আর পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠেছিলেন। একটানা শো করার কারণে দৃশ্যত ক্লান্ত অরিজিৎ মঞ্চের সঞ্চালকদের — যাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সলমানও — অভিবাদন জানান তাঁকে।
সলমান রসিকতা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"। অরিজিৎ এই প্রশ্ন শুনে হেসে উত্তর দেন, “আপনারাই তো আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন"। দর্শকরা হেসে ওঠেন, কিন্তু এই মন্তব্যটি নাকি সলমানের ঠিক পছন্দ হয়নি। তিনি এটিকে অপমান হিসেবে ধরে নেন। এরপরেই শুরু হয় জল্পনার ঢেউ যে অরিজিৎ বলিউডের ভাইজানকে চটিয়ে দিয়েছেন। পরের কয়েক বছর ধরে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে সলমান তাঁর বেশ কয়েকটি ছবি, যার মধ্যে ছিল 'কিক', 'বজরঙ্গি ভাইজান' এবং 'সুলতান', থেকে অরিজিতের গাওয়া গান সরিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিল 'সুলতান'-এর "জগ ঘুমেইয়া", যেটি অরিজিত্ গাওয়ার পরও তাঁকে বদলে রাহাত ফতেহ আলি খানকে দিয়ে গাওয়ানো হয়।
এই বিষয়ে আগেই মুখ খুলেছেন অরিজিত্। ২০১৬ সালে অরিজিৎ প্রকাশ্যে সলমানের কাছে ক্ষমা চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন। এক পোস্টে গায়ক অনুরোধ করেন যে সলমান যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য কখনওই সলমানকে অপমান করার ছিল না এবং পুরো ঘটনাটি ছিল খারাপ সময় ও ভুল বোঝাবুঝিতে এক রসিকতার ফল। পোস্টটি রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায়, এবং ভক্তরা সলমানকে সেই ক্ষমা গ্রহণ করে সমস্ত তিক্ততা ভুলে যেতে অনুরোধ করেন। অরিজিতের এমন অনুরোধ সত্ত্বেও, এই দুইজনের কেউই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেননি।
অবশেষে 'বিগ বস ১৯'-এর মঞ্চে নীরবতা ভাঙলেন সলমান। তিনি স্বীকার করেন যে ভুল বোঝাবুঝিটা তাঁর নিজের দিক থেকে হয়েছিল, অরিজিতের দিক থেকে নয়। কৌতুক অভিনেতা রবি গুপ্তের সঙ্গে কথা বলার সময় সলমান বলেন, “অরিজিৎ এবং আমি খুব ভালো বন্ধু। ওর সঙ্গে সমস্যাটা আমার তরফ থেকেই ছিল। সেই ভুল বোঝাবুঝিটা আমার পক্ষ থেকে হয়েছিল। এরপর ও আমার জন্য গানও গেয়েছে — টাইগার ৩-তে গেয়েছে এবং এখন ও গালওয়ান-এর জন্যও একটা গান গাইছে"।
