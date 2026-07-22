/৫০ কোটি দর্শকের পছন্দ ‘বিগ বস’, ৬ ভাষায় দায়িত্বে বিজয়-নাগার্জুন-মোহনলাল, বাংলায় বড় পর্দায় মহারাজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় ও বিতর্কিত রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’, ঐতিহাসিক ২০তম সিজন নিয়ে ফিরতে প্রস্তুত। ভক্তদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিনোদনপ্রেমীদের জন্য জোড়া খুশির খবর নিয়ে এল জিওস্টার। সব আশঙ্কা উড়িয়ে সঞ্চালকের ভূমিকায় ফের স্বমহিমায় ধরা দিতে চলেছেন বলিউড ভাইজান সলমান খান। একই সঙ্গে এই ল্যান্ডমার্ক সিজনকে স্মরণীয় করে রাখতে এবার ঘোষণা করা হয়েছে এক অভূতপূর্ব ও বৈপ্লবিক ডিজিটাল পদক্ষেপের।
একযোগে ৬ ভাষার ডিজিটাল ব্লকব্লাস্টার
সম্প্রচারকারী সংস্থা জিওস্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘বিগ বস সিজন ২০’ ভারতীয় রিয়েলিটি শো-এর ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে। এবার একটি বা দুটি নয়, একযোগে ভারতের মোট ৬টি প্রধান ভাষায় সম্প্রচারিত হবে ‘বিগ বস’। হিন্দি ভাষার পাশাপাশি তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়ালম এবং বাংলা সংস্করণেও দর্শকেরা উপভোগ করতে পারবেন এই মেগা ড্রামা। জিওস্টার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে এই ৬টি ভাষার এডিশন লাইভ করা হবে, যা আঞ্চলিক ভাষার কোটি কোটি দর্শকদের ঘরের কাছে এই শো-কে পৌঁছে দেবে।
সলমান খানের ক্যারিশমা ও নতুন থিম
বিগ বস এবং সলমান খান—যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। আবারও সঞ্চালনার রাশ নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় উচ্ছ্বসিত ভক্তকুল। ভাইজানের সেই চেনা রসিকতা, প্রতিযোগীদের কড়া ক্লাসন নেওয়া এবং সপ্তাহান্তের 'কা বার'-এর ধামাকা উপভোগ করতে তৈরি হিন্দি বিনোদন জগত। নির্মাতারা আশ্বাস দিয়েছেন, ২০তম সিজন উপলক্ষে এবার শো-এর ফরম্যাট, ঘরের অন্দরসজ্জা এবং খেলায় আনা হচ্ছে একাধিক বড় মনস্তাত্ত্বিক চমক।
তামিল সংস্করণে সঞ্চালকের ভূমিকা সামলাবেন বিজয় সেথুপতি, তেলুগুতে আক্কিনেনি নাগার্জুন, কন্নড়ে কিচ্ছা সুদীপ এবং মালায়ালম সংস্করণে সঞ্চালক হিসেবে দেখা যাবে মোহনলালকে। তবে সবচেয়ে বড় চমক থাকছে বাংলা সিজনে! এই প্রথমবার ‘বিগ বস’-এর জগতে পা রেখে বাংলা সংস্করণের সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলাবেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।
জিওস্টারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ‘বিগ বস’ তার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে এক নতুন ইতিহাস গড়েছে। বিভিন্ন ভাষা মিলিয়ে প্রায় ৫০ কোটিরও বেশি দর্শক এই শো দেখেছেন। শুধু তা-ই নয়, দর্শকেরা মোট ৪,৩৮০ কোটি মিনিট সময় ধরে এই রিয়েলিটি শো উপভোগ করেছেন। গত বছরের তুলনায় ছয়টি ভাষার সংস্করণে দর্শকদের সক্রিয় এনগেজমেন্ট বেড়েছে প্রায় ৪৭ শতাংশ!
বিগ বসের ঘরের চিরচেনা ড্রামা, ঝগড়া, স্ট্র্যাটেজি এবং নতুন নতুন সম্পর্কের সমীকরণ দেখতে মুখিয়ে রয়েছে সারা দেশের মানুষ। একই ডিজিটাল ছাদের তলায় ৬টি ভিন্ন ভাষার বিগ বস নিয়ে আসার এই মহাপরিকল্পনা ভারতীয় বিনোদনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল বললেই চলে!
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