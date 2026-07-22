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৫০ কোটি দর্শকের পছন্দ ‘বিগ বস’, ৬ ভাষায় দায়িত্বে বিজয়-নাগার্জুন-মোহনলাল, বাংলায় বড় পর্দায় মহারাজ

Bigg Boss 20 host: হিন্দি সংস্করণে সলমান খানের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষায় থাকছেন সুপারস্টাররা—তামিলে বিজয় সেথুপতি, তেলুগুতে নাগার্জুন, কন্নড়ে কিচ্ছা সুদীপ এবং মালায়ালমে মোহনলাল। বিগ বস ফ্র্যাঞ্চাইজিতে এই প্রথম যুক্ত হয়ে বাংলা সিজনের সঞ্চালকের দায়িত্ব নিচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 22, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:47 PM IST
৫০ কোটি দর্শকের পছন্দ ‘বিগ বস’, ৬ ভাষায় দায়িত্বে বিজয়-নাগার্জুন-মোহনলাল, বাংলায় বড় পর্দায় মহারাজ
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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